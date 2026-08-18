Esta mañana he subido al coto de Almansa para echar un vistazo y ver si había palomas. El jueves se abre la veda en Castilla-La Mancha y, si no pasa nada, allí estaremos. Me ha gustado lo que he visto.

Nada más llegar al campo de almendros que hay pegado a la casa, había más de 200 palomas paradas en el cable de la luz. En un campo próximo había centenares de palomas comiendo. Después de recoger la cosecha, queda mucha semilla en el suelo.

He dado una vuelta por la finca, sin recorrerla toda, y he visto mucha paloma. En la media hora que he estado, podría haber tirado una veintena de tiros. Cosa distinta es saber cuántas habría bajado.

Las palomas, al no estar tiroteadas entran muy mansas a los puestos. De hecho, al pasar por debajo de los cables de la luz, algunas han seguido posadas en el hilo, sin hacer el mínimo caso a mi presencia.

Algunos bandos de torcaces se entremezclan con palomas bravías.

Entraban chorreadas, como nos gusta a los cazadores cuando estamos en el puesto.

Torcaces posados en el cable de la luz (Foto: PS)

Con todas las precauciones, porque la paloma es un ave imprevisible, todo apunta a que podamos estar ante una buena tirada.Este año, además, es un buen año de torcaces en general. También en las zonas codorniceras, como Burgos o Ávila, están disfrutando de un buen inicio de temporada.

Ahora solo queda esperar al jueves y comprobar si las expectativas se cumplen. Se lo contaremos.