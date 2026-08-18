Trabajar en la empresa familiar era algo que no entraba en mis planes. De hecho, cuando tomé la decisión ya era algo mayor. Hablé con mi padre y con mi tío Pepe, porque sabía que eran las personas que me podían ayudar, y así fue. No obstante, hubo bastantes reticencias a mi entrada en Paduana.

En aquel consejo en el que se aprobó mi incorporación a Paduana, inicialmente durante un periodo de prueba de tres años, yo renuncié a cualquier retribución económica mientras durara mi formación empresarial. Sin embargo, mi tío quiso fijar una cantidad mensual de 600 euros, pero observé cierto rechazo a mi contratación. Así que decidí renunciar. Aquella decisión no gustó ni a mi padre ni a mi tío Pepe. Recapacité unos días y contesté afirmativamente, algo que disgustó al director general. La verdad es que nunca esperé encontrarme con esa reacción.

Para determinar en qué departamento podía ser más útil, me sometí a un examen psicotécnico. Desde la época del colegio, este tipo de pruebas nunca se me habían dado bien, y esta no iba a ser una excepción. Como así fue.

El informe era confidencial, pero pude verlo porque lo pedí al terminar las pruebas. Revelaba un coeficiente de inteligencia normal, pero con algunas lagunas de comprensión: lógica inductiva, capacidad de organización espacial y capacidad de abstracción. Vamos, que según aquel informe, no me habrían contratado en ninguna empresa.

En Paduana había tres secciones: Tapicería, Decoración y Ropa de Hogar. Me dieron a elegir. Opté por Hogar porque ahí estaba la sección de mantas, que siempre me había gustado y también porque de esa manera evitaba enfrentamientos familiares en otras secciones de la empresa.

Me asignaron el norte de España, la Comunidad Valenciana, Palma de Mallorca, Castilla y León y parte de Andalucía.

Los días que no estaba de viaje, me tocaba grabar pedidos y realizar trabajos de administración, junto a Paco y Emilio.

Desde el primer momento, el equipo directivo me hizo el vacío. Resultaba difícil compaginar mi puesto en el Consejo de Administración con mi trabajo como comercial en la empresa. Hubo quien me sugirió que dimitiera como consejero. Me negué.

Tampoco tuve la suerte de contar con un buen jefe de ventas. A veces llegué a pensar que hablaba con los representantes para que me pusieran las cosas difíciles a la hora de visitar a los clientes.

Otro día, con más tiempo, si el director me lo permite,contaré alguna de aquellas anécdotas que hoy veo con la distancia del tiempo, pero en aquellos momentos resultaron muy duras.

En los años que trabajé en Paduana conocí la situación de la empresa de primera mano. Y aquella situación no era ni de lejos, la que nos contaban en las juntas de accionistas y en los consejos de administración. Mi padre pidió una auditoría externa y el consejo la rechazó.

Eran años complicados para la empresa. Seguramente, mi condición de consejero y casi de intocable a efectos de despido me permitió elaborar unos informes comerciales después de cada viaje que eran demoledores. En ellos contaba la realidad de las visitas a los clientes y también las ocasiones en la que no nos querían atender porque los comerciales de Paduana no los habían visitado. Esa libertad a la hora de escribir los informes quizá no la habría tenido si hubiera sido simplemente un empleado más.

Pensábamos que éramos los mejores y no era cierto. Durante mucho tiempo vivimos de la inercia. De la imagen de una marca que lo fue todo en la industria textil. La competencia, especialmente Manterol, en ropa de hogar, nos había desplazado.

Manterol llevaba en aquel momento las mantas de los equipos de fútbol de la Liga española. Más tarde me enteré de que ese contrato se lo habían ofrecido antes a Paduana y que el equipo directivo lo rechazó porque no lo consideró rentable.

Nosotros, más tarde, compramos los derechos de la Liga de baloncesto, pero no era lo mismo. Los clientes querían las mantas del Real Madrid, del Barcelona, de la Real Sociedad, del Sevilla, del Valencia…

Mi relación con la dirección general fue mala desde el primer momento. De hecho, mucho tiempo después, el subdirector general me pidió perdón por el trato que me habían dado. Aunque muy tarde, lo agradecí.

La gestión en las empresas familiares no es fácil. Máxime cuando hay miembros de la familia en los puestos de dirección. Tanto en Paduana como en Clariana se aprobó un protocolo familiar para establecer los requisitos que debían de cumplir los familiares que quisieran trabajar en la empresa familiar. Aquel protocolo nunca llego a aplicarse, pese a las buenas intenciones.

Mi salida de Paduana me dolió especialmente por mi padre y también por mi tío Pepe, las dos únicas personas que habían confiado en mí y a las que, en cierta manera, sentía que había defraudado. Es una espinita que he llevado durante mucho tiempo.

Aunque la familia trató de compensarme, pagándome un Máster en Esade de Dirección Comercial y Marketing, aquello no borró la sensación de haberles fallado.