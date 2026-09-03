A la hora prevista, Sarrió ha llegado con su máquina para comenzar la vendimia. La cabernet sauvignon que hemos vendimiado hoy, aunque no hemos podido terminar la parcela, ha entrado a la bodega con la máxima puntuación, es decir, 22 puntos. Los tres remolques han obtenido la máxima puntuación. El otro día no tuve tanta suerte.

La cabernet sauvignon que hemos vendimiado hoy, aunque no hemos podido terminar la parcela, ha entrado a la bodega con la máxima puntuación, es decir, 22 puntos. Los tres remolques han obtenido la máxima puntuación. El otro día no tuve tanta suerte.

Rafa ha tenido que parar la vendimia porque la uva no tenía suficiente grado. En su caso, el motivo es que las cepas están muy cargadas. Normalmente, cuando esto ocurre, la uva tiene más dificultades para coger grado.

No hemos podido acabar la parcela. Me he apuntado para este sábado. Quedan por vendimiar dos parcelas de cabernet franc, de unas 2,5 hectáreas, y unas filas de cabernet sauvignon. Habrá que entrarlo en remolques distintos para no mezclar las variedades.

Haré un poco más de kilos que el año pasado. Calculo que alrededor de un 5%, en línea con la tintorera.

La uva ha entrado con mucha calidad. Otros años, o no llegabas al grado o la entrabas con un pH alto. Sin embargo, la producción se va a ver resentida por el calor. La uva ha madurado y el racimo pesa menos. Cuanto más tiempo se tarde en recoger, menos kilos.

A diferencia de la tintorera, que sobrepasó en medio punto el grado, la cabernet ha entrado en 13,49 y 14,54 grados frente a un máximo de 15,5.

La calidad está siendo muy buena, pero el calor está haciendo que cada vez haya menos kilos en el campo. Por eso, ahora toca seguir vendimiando y aprovechar al máximo lo que queda.