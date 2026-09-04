Tuve muy buenos amigos en el colegio, cuya amistad sigo conservando cuarenta y cinco años después. Algunos de ellos han vuelto a aparecer en mi vida por circunstancias profesionales o médicas. Es el caso de Germán Cerdá, doctor en Medicina y jefe de la Unidad del Dolor del Hospital General de Valencia, que atendió a mi padre con cuidados paliativos en los últimos meses de su vida, tras una larga y dolorosa enfermedad que lo tuvo postrado en la cama varios años. Su cariño y excelente profesionalidad no las olvidaré nunca.

Una parte de nuestra vida la pasamos en el colegio y, después en la universidad. Los cursos y las carreras terminan, pero los buenos amigos se conservan.

En el comedor nos poníamos en fila, alargábamos el brazo para guardar la distancia con el compañero de delante, como si estuviéramos en el Ejército, antes de entrar a comer. La comida era buena. A veces hacíamos escapadas al bar de Rosario, que estaba fuera del colegio, cerca de unas urbanizaciones. Allí pedíamos una litrona y un bocata. Si nos pillaban fuera del colegio, nos expulsaban. Por suerte, nunca ocurrió.

Los naranjos eran otro de los atractivos. Bajábamos al huerto a robar naranjas. Estábamos rodeados de naranjos y de algarrobos. Había una altura considerable para bajar al huerto de naranjos. Normalmente saltábamos desde lo alto.

Recuerdo que, durante una persecución, no sé muy bien de quién huíamos, alguien gritó que venía el guarda. Salimos corriendo y, en la huída, me caí en la acequia de riego y me rompí el brazo.

La segunda vez que me lo rompí fue en un partido de fútbol entre alumnos y profesores. Don Jesús me hizo una entrada fuerte y yo quise responderle con la misma dureza. Lancé la pierna con toda mi fuerza, pero esquivó el golpe y caí de bruces.

Después de fin de curso, hicimos algunos viajes. Recuerdo uno a Toledo, otro a Zaragoza y otro a Aranjuez. Siempre traía algún recuerdo a mis padres de cada viaje.

Mi peor experiencia en el colegio fue en 5º o 6º de EGB, cuando sufrí acoso escolar por parte de algunos compañeros de clase, lo que hoy se conoce como bullying. Nunca se lo conté a mis padres. Sí estuve a punto de contárselo a quien entonces era mi tutor, don Manuel, pero en el último momento no lo hice. Me dio vergüenza.

Lo pasaba muy mal cada vez que tenía que ir al colegio. Me insultaban y se metían con mi físico.

Dejé el colegio El Vedat en COU para irme a un instituto. Muchos de mis compañeros también se marcharon a otros colegios e institutos. En mi caso, tomé la decisión equivocada.

Qué nos decidió a marcharnos a tantos del colegio es algo que todavía no termino de explicarme. Seguramente, en mi caso, influyo que también se marchara un íntimo amigo mío de aquellos años. Yo estaba bastante integrado en el colegio. Mi relación con los profesores era muy buena. Terminé 3º de BUP con muy buenas notas, incluso con una matrícula de honor en Pretecnología.

COU se me dio bastante mal en el instituto. Aprobé la Selectividad por los pelos. Me salvó el comentario lingüístico. Recuerdo que en Historia del Arte me cayó Picasso. Examen que dejé en blanco.

Perdí varios años probando distintas carreras: Derecho, Empresariales, .. Entonces, en Derecho, se entraba con un 5. No había nota de corta como se exigía en otras carreras universitarias Para la diplomatura de Empresariales tampoco. Cursé hasta segundo de carrera y lo dejé.

Me puse a trabajar unos años en una empresa textil que montó mi cuñado: Fenice Textil. Aquello duró poco.

Finalmente, me decanté por estudiar Periodismo, aunque nunca he llegado a trabajar en ningún periódico. Sí he mantenido y mantengo colaboraciones con muchas cabeceras, como Levante EMV, Las Provincias, Economía 3 o La Gaceta de los Negocios. También Cartelera Turia. Mi relación más próxima con la información fue cuando estuve de corresponsal en la Agencia EFE, pero me echaron por redactar mal una noticia relacionada con la inauguración de una sala de Bolsa en Ontinyent. A la inauguración había acudido el presidente de la Generalitat.

Cuando me enteré de que se iniciaba la carrera de Periodismo en el CEU San Pablo, me presenté a la entrevista. Me la hizo quien después sería rector del CEU, Vicente Navarro de Luján. También lo tuve durante la carrera de profesor.

Elegí Periodismo porque, por aquel entonces, quería ser director de cine o crítico cinematográfico. Aquella inquietud por el séptimo arte me llevó a hacer un curso en la Universidad de Valladolid, que no llegué a terminarlo.

Siempre he sido de empezar muchas cosas y terminar muy pocas. En el terreno amoroso también me ha pasado lo mismo, pero eso merece un capítulo aparte.

Cuando terminé la carrera, hice dos másteres. Uno de Periodismo y Comunicación en la Universidad de Valencia y otro, más tarde, cuando entré a trabajar en Paduana, de Dirección Comercial y Marketing en ESADE.

Continuará