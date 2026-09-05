Punto final a la vendimia 2026. Hoy, sábado 5 de septiembre, la hemos dado por concluida. Una campaña que se ha adelantado un par de semanas debido al calor.

Debemos empezar a acostumbrarnos a esta nueva realidad que nos está imponiendo el cambio climático. Vendimias cada vez más tempranas, temperaturas más altas y una maduración de la uva que obliga al viticultor a adaptarse año tras año.

Hemos comenzado antes de las ocho de la mañana porque, al ser sábado, la bodega cierra a las dos del mediodía.

Hoy tocaba vendimiar el cabernet franc que, como se preveía, ha dado muy pocos kilos. El rendimiento ha sido de apenas 2.000 kilos por hectárea, un 48,88% menos de producción que en la campaña pasada.

Ha fallado, sobre todo, el cabernet franc joven. A penas tenía uva. De hecho, antes de las últimas lluvias no pensaba ni vendimiarlo. Solo ha dado algo de rendimiento la parte plantada sobre pie o patrón Fercal.

El 110 Ritcher, uno de los portainjertos más utilizados en la viticultura española, no funciona bien en suelos calizos.

Y el calor continúa. Hoy, 36 grados.

La uva ha entrado con muy buena calidad sanitaria y buen grado alcohólico, salvo la garnacha tintorera que ha entrado por encima de 15 grados, aunque con algo más de kilos, cerca de un 6% más de producción. Mientras que en el cabernet sauvignon la producción ha sido similar a la del año pasado, lo que supone una nota positiva dentro de una campaña marcada, en general, por la reducción de los rendimientos.

Finaliza así una campaña complicada, marcada por las altas temperaturas y unos precios bajos, tal y como vienen denunciando muchos agricultores.

A esto hay que sumar el aumento de los costes de producción. El gasóleo agrícola está por encima de 1,40 euros el litro. El fin de las bonificaciones ha encarecido el gasóleo B de uso agrícola, suponiendo un fuerte sobrecoste para los agricultores.

Y no solo el gasóleo. También se han encarecido los productos fitosanitarios, otro de los gastos que soporta el agricultor y que cada campaña pesa más sobre la rentabilidad de las explotaciones.

Porque poner el tractor en marcha también tiene un precio,y cada vez pesa más en el bolsillo del agricultor.

El precio del gasóleo agrícola en España ha sufrido un encarecimiento del 40% entre finales de febrero y primeros de septiembre, según datos difundidos por la Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos.

Y así termina la vendimia 2026: con la uva en la bodega, pero con muchas cuentas que hacer fuera de ella.