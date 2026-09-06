La gestión del Gobierno ante la crisis humanitaria y fronteriza de Ceuta ha sido lamentable desde muchos puntos de vista. Más de un mes después de la invasión, el Gobierno sigue sin un plan para garantizar la seguridad de los ceutíes y dar respuesta a los cientos de migrantes que todavía malviven en las calles de Ceuta.

Se ha criticado y con razón, que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuviera desaparecido durante los momentos más críticos de la dana. La oposición ha pedido su dimisión y que se le retire el aforamiento. Y, sin embargo, parece que aceptemos como algo normal que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estuviera de vacaciones en La Mareta, no en El Ventorro, mientras Ceuta afrontaba una crisis sin precedentes, con la entrada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos.

Una crisis de esta magnitud no es un problema menor ni una cuestión que pueda quedar relegada a un segundo plano. Estamos hablando de la frontera española y, por tanto, de una responsabilidad directa del Gobierno de España.

La pregunta es inevitable:

¿Dónde está Compromís para pedir ahora la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el mismo ahínco y la misma vehemencia con el que pidió la dimisión de Carlos Mazón?

¿No es suficientemente grave que el presidente del Gobierno tenga que responder políticamente por la gestión de una crisis de estas dimensiones? ¿No merece la misma exigencia política que se ha aplicado a otros dirigentes cuando han sido cuestionados por su actuación durante una emergencia?

Porque aquí no se trata de comparar tragedias ni de restar gravedad a la dana. Se trata de exigir el mismo nivel de responsabilidad política a todos y no de aplicar una doble vara de medir, según la ideología política.

Cuando un presidente autonómico es señalado por su gestión durante una emergencia, se exige su dimisión. Cuando quien está al frente del Gobierno de España tiene que afrontar una crisis que afecta directamente a nuestras fronteras, a la seguridad de una ciudad española y a la capacidad de respuesta del Estado, esa exigencia no puede desaparecer.

Las fronteras de España son responsabilidad del Gobierno de España. Y ante una crisis de esta magnitud, los españoles tienen derecho a exigir explicaciones, responsabilidades y una respuesta a la altura de las circunstancias.

Sin embargo, vemos cómo, durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputado toda la bancada socialista, salvo la ministra de Defensa, Margarita Robles, la única que ha estado a la altura de las circunstancias, se puso en pie para aplaudir al líder supremo. Una imagen que recuerda más a un régimen como el de King Jong-un que a una democracia sana y consolidada.

¿Por qué el Gobierno sigue defendiendo a Marruecos ante las acusaciones sobre su posible responsabilidad en la crisis de Ceuta? ¿Qué tiene que ocultar? Tiene información Marruecos que compromete al Gobierno de España y, especialmente a su presidente, Pedro Sánchez?

El Gobierno ha intentado desviar el foco de atención señalando a Estados Unidos, Israel, Rusia y a organizaciones de extrema derecha como responsables de una supuesta campaña de desinformación que habría contribuido a provocar la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta.

Sin embargo, mientras se señala a terceros, apenas se habla de una cuestión fundamental: el papel de Marruecos en el control de su propia frontera.

No estamos hablando de una frontera cualquiera. Estamos hablando de la frontera exterior de España y de la Unión Europea. Y estamos hablando, además, de un país que históricamente ha mantenido reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla y que, todavía hoy, vuelve a cuestionar la soberanía española sobre ambas ciudades.

De hecho, en agosto, el ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, volvió a reivindicar los llamados derechos históricos y geográficos de Marruecos sobre Ceuta y Melilla. El Gobierno español tuvo que responder públicamente que ambas ciudades son españolas y que su soberanía no admite discusión.