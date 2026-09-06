Este país podrá entenderse y empezar a superar sus fricciones políticas cuando defender a Ceuta no sea de derechas ni de izquierdas, cuando hablar de la Guerra Civil no sea una cuestión de ideologías ni de bandos y cuando llevar una bandera de España no sea sinónimo de facha.

Antes, el término facha se utilizaba para definir a las personas que no creían en el sistema democrático, en la pluralidad de partidos o en el régimen de libertades.

Pero hoy el término “facha” parece responder a una nueva acepción terminológica y se utiliza de manera torticera para descalificar a quienes piensan de manera diferente. Ser facha es criticar al Gobierno y no comulgar con las ideas de Pedro Sánchez.

Ser facha es llevar la pulsera o la bandera de España.

Ser facha es manifestarse a favor de Ceuta.

Ser facha es defender las fronteras y la integridad territorial de nuestro país ante amenazas extranjeras, como ha ocurrido con Marruecos.

Ser facha es no defender la Memoria Histórica, que solo se acuerda de los muertos de un bando.

Votar a otra opción que no sea el PSOE es ser facha.

Defender la alternancia política es ser facha.

Cuestionar determinadas políticas migratorias es ser facha.

No estar de acuerdo con el Gobierno es ser facha.

Si llevar una bandera española es ser facha, ¿qué hacemos con quien lleva la bandera simplemente porque se siente orgulloso de su país?

Si defender Ceuta es ser facha, ¿en qué momento una cuestión de soberanía territorial pasó a tener ideología?

Si votar a un partido de derechas convierte automáticamente a alguien en facha, ¿qué hacemos con millones de españoles que votan legítimamente una opción política diferente?

Quizá el problema no esté en quienes llevan una bandera, defienden unas fronteras o votan al PP.

Quizá el problema esté en haber convertido al adversario político en un enemigo. En haber hecho de la polarización el caldo de cultivo para que crezcan los extremismos de uno y otro signo.

Vox es hoy la tercera fuerza política en el Parlamento español y podría desempeñar un papel determinante en la formación del próximo Gobierno. Mientras tanto, en la izquierda, partidos como EH Bildu o ERC han ido ganando peso e influencia parlamentaria, condicionando la acción del Gobierno.

Resulta paradójico que partidos que defienden proyectos independentistas y cuestionan la propia unidad territorial de España tengan, al mismo tiempo, una capacidad tan relevante para influir en la política nacional.

Se puede discrepar, y es bueno hacerlo en democracia, pero desde el respeto y la argumentación. El Congreso de los Diputados se ha convertido demasiadas veces en un patio de colegio, donde el mejor orador es Gabriel Rufián.

Yo que soy de la escuela de la Transición, echo mucho de menos aquellos debates en los que podían enfrentarse posiciones políticas profundamente distintas con parlamentarios de la talla de: Santiago Carrillo, La Pasionaria, Adolfo Suárez, Felipe González, Manuel Fraga Iribarne, Alfonso Guerra, Leopoldo Calvo Sotelo o Blas Piñar.

No estaban de acuerdo en casi nada. Pero supieron anteponer los intereses generales del país, a los intereses particulares. Veníamos de cuarenta años de dictadura y entendieron que había algo más importante que las diferencias ideológicas: construir una democracia y recuperar la convivencia.

Todo ese esfuerzo que costó tanto tiempo conseguir está a punto de saltar por los aires por una clase política negligente que no ha sabido estar a la altura de las circunstancias. Una clase política que ha convertido la confrontación permanente en su forma de hacer política y que parece haber olvidado que, por encima de cualquier partido, están las instituciones, la convivencia y el interés general.

Ser facha