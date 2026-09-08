Tras la vendimia he comenzado a labrar la viña. Lo hago siempre después de terminar cada vendimia. No me gusta ver las carriladas de la máquina por los bancos. Es una manía que tengo desde siempre. Lo mismo me ocurre cuando termino de pulverizar: labro inmediatamente.

He empezado con la cabernet sauvignon. Mañana, si el tiempo lo permite, haré la tintorera. La cuadrilla de Rafa está limpiando el majuelo de macabeo y los injertos de los almendros para evitar que el viento rompa las ramas.

En unas semanas terminará la vendimia en la Cooperativa y continuaremos con las tareas de campo. Cuando la viña pierda el pámpol, allá por el mes de noviembre, comenzaremos con la poda. No sin antes hacer un tratamiento de cobre para que la hoja aguante.

Que la vegetación cumpla su ciclo natural y aguante viva hasta que el frío real del invierno provoque la caída natural de la hoja es el seguro de vida y de productividad de la viña para el año que viene.

Esta mañana me han traído gasóleo agrícola para los tractores. La última vez que lo compré fue en junio y me costó a 1,107 euros el litro. En enero, cuando también llené el depósito, estaba a 0,90 euros. Y hoy, 8 de septiembre, está a 1,397 euros. Y subiendo.

Los mismos 500 litros me han costado 145 euros más que en junio. De enero a septiembre, el gasóleo se ha encarecido un 55,22%.

El precio del petróleo ha vuelto nuevamente a subir por la tensión entre EEUU e Irán. Si esta tendencia continúa, no tardaremos en ver la gasolina y el gasoil en las estaciones de servicio a los dos euros el litro.

Las ayudas son escasas. Estos días, los agricultores hemos percibido un pago de 300 euros por hectárea para compensar el incremento de los costes de los fertilizantes. Se trata de una ayuda extraordinaria, pagada con cargo a Presupuestos Generales del Estado, complementario a la PAC y financiado con fondos europeos.

Los costes se disparan. Fitosanitarios, abonos, semillas, insumos,… todo cuesta más, mientras los precios que percibe el agricultor por sus productos van a la baja.

El agricultor no puede repercutir el aumento de los costes a sus productos, como sí ocurre en otros sectores de la economía. Yo no puedo vender la oliva, la almendra o la uva más cara porque hay subido el gasóleo, los abonos o los fertilizantes. El agricultor no pone los precios.

Y ahí está uno de los grandes problemas del campo. Dependemos de las grandes cadenas de distribución, que son las que manejan los grandes márgenes comerciales.

Vayan ustedes al supermercado y compren un kilo de patatas, tomates, plátanos onaranjas y comparen el precio en origen, es decir, lo que recibe el agricultor, con el precio final que paga el consumidor.

La cesta de la compra se ha encarecido, pero el agricultor sigue cobrando por el trigo, la avena o la cebada los mismos precios que hace veinte años. Los costes suben, pero el productor no tiene capacidad para decidir cuánto cobra.

Y mientras tanto, nosotros seguimos trabajando. Asumiendo cada vez más costes. Arriesgando cada vez más. Y viendo cómo el margen se estrecha.