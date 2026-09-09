Hoy me ha tocado ayudar a Rafa en la vendimia, así que no he podido ir a labrar como tenía previsto. Hemos estado vendimiando en una parcela que tiene arrendada de cabernet sauvignon, en el término de la Font de la Figuera.

Hemos quedado en vernos a las 8,30 en la casa El Pí. La parcela se encuentra tras atravesar un camino estrecho y sinuoso. No controlo demasiado el tractor con la bañera, así que he ido con mucho cuidado.

Hemos tenido que esperar cerca de dos horas a la máquina, que se encontraba vendimiando en otra parcela. Hoy, además, había prisa por recoger la uva porque anunciaban lluvias a partir de la una del mediodía.

Estos días de vendimia, las máquinas no paran, incluso por la noche. Ni máquinas ni maquinistas dan abasto. La vendimia nocturna evita trabajar durante las horas de más calor. Hace unos años, la Cooperativa prohibía que se vendimiase por la noche y estaba considerada, incluso, como una falta grave. Entonces decían que, al estar tanto tiempo la uva en el remolque, había riesgo de que comenzara a fermentar.

Las cosas cambian y las normas también.

El campo está en una zona un poco peligrosa para trabajar las máquinas, pegada a un barranco, así que yo le he dicho a Rafa que dejara mi tractor de tal forma que no tuviera que moverlo mucho mientras él iba a descargar a la Cooperativa.

Rosendo no ha tenido inconveniente en acercarse cada vez a la bañera para descargar.

La parcela se encuentra cerca de un terreno donde tiene algunos frutales, almendros y olivos, propiedad de Pepe, el del Bar Nou, que casualmente se encontraba paseando con sus perros. Tres podencos muy picados al conejo.

A mitad de la mañana Patri, la mujer de Rafa, nos ha traído unos bocadillos de jamón y queso que nos han sabido a gloria bendita. Para que nada falte en la nevera había un par de cervezas, bien fresquitas. El pan lo había recogido Rafa del horno a primera hora de la mañana para el bocata de las niñas, que hoy empezaban el colegio. Nada como un pan recién hecho, aunque esta vez no fuera del horno de Adela. Y cuando se almuerza en el campo, las cosas como que saben mejor.

Mientras se llenaba el remolque, dos saltamontes han salido despedidos de la tolva. Normalmente, estos insectos están en las uvas.

La parcela que hemos vendimiado era de cuatro hectáreas, pero muy productiva. Había mucha uva en las cepas. La máquina llenaba la tolva solo con ir y volver por la fila. El rendimiento ha sido de 9.000 kilos por hectárea.

El año pasado, en esta misma parcela, se recogieron 12.000 kilos en total. Este año, en cambio, la cantidad de uva ha sido considerablemente mayor.

Al final, entre la espera, la vendimia y los viajes a la Cooperativa, se nos ha echado el día encima. El campo tiene estas cosas: uno sale pensando que va a hacer una tarea y acaba haciendo otra. Y, muchas veces, son precisamente esos días que no estaban previstos los que terminan dejando algo que contar.