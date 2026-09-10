Lo que más me gustaba hacer en el colegio eran trabajos. Algunos los hacía de manera voluntaria para subir nota. Todavía conservo algunos de ellos. Mi hermana Beatriz se encargaba de hacer las portadas, con una tipografía muy naíf, llena de colores vivos y brillantes.

Entonces no había internet ni IA, así que había que recurrir a los medios tradicionales: las bibliotecas y las enciclopedias. En mi casa había dos. Una era la GER (Gran enciclopedia Rialp) y de la otra no recuerdo la editorial. Recurría mucho a ellas para hacer los trabajos. Solía sacar muy buenas notas.

Recuerdo especialmente uno que hice con recortes de prensa sobre la Constitución española y otro sobre el IRPF, cuando se aprobó en 1977. Era un impuesto altamente progresivo que se dividía en 28 tramos. Los tipos aplicados eran considerablemente más altos en sus tramos máximos que los actuales. El tipo mínimo empezaba en el 15% para las rentas más bajas y llegaba hasta el 65,51% para las más elevadas.

De los libros del colegio que conservo, que son muchos, le tengo un cariño especial a uno de Fernando Lázaro Carreter: Cómo se comenta un texto literario. En clase de Literatura, que impartía don Justo, hacíamos bastantes comentarios de texto. Había otro de figuras literarias que también me gustaba mucho. Forraba los libros con aironflix o con papel.

Don Justo nos sacaba a la pizarra e iba preguntando. El que no sabía la respuesta pasaba al último lugar. Memorizar las definiciones se me daba bastante bien.

Siempre me interesó ampliar mi vocabulario. De hecho, en la pizarra de mi cuarto anotaba las palabras nuevas que iba aprendiendo y aquellas cuyo significado desconocía.

Recuerdo especialmente una expresión que luego más tarde utilizaría en alguno de mis escritos: “en forma compendiosa” y algunas palabras que me llamaban la atención por su sonoridad y por lo poco habituales que eran, como «maguer». Un arcaísmo que significa aunque

Por aquella época hice también mi primer trabajo periodístico, sin saber que, tiempo después acabaría dedicándome al periodismo.

Fue una carta que me publicaron en la sección de Cartas al Director. La envié a Levante EMV y a Las Provincias. Era un texto corto y fue publicado en los dos medios. Todavía guardo el recorte de prensa. Se titulaba. “Noción de libertad”.

Cuando lo leyó el profesor, creo que era don Santiago, me puso una buena nota por aquel artículo, aunque, visto con la perspectiva de los años no valía nada gran cosa. Pero sí tiene un enorme valor sentimental porque fue mi primera incursión periodística.

En aquel momento, ni siquiera se me pasaba por la cabeza estudiar Periodismo.