Recuerdo, especialmente, a una persona que estuvo muchos años en mi casa de cocinera. Pero no era solo cocinera. Era una persona muy especial. Se llamaba Carmen.

Era de Aielo de Malferit. En el pueblo la conocían con el sobrenombre de “la Alguacila”. A mí me recordaba a Rafaela Aparicio. Dicharachera, trabajadora, valiente. Era una mujer encantadora. Todos la queríamos mucho. Era una más de la familia. Fue una persona entrañable.

Antes de ir al colegio, siempre me despertaba y bajaba al horno a comprarme ensaimadas o croasanes. También me preparaba el almuerzo y las meriendas. Me acuerdo que iba a un horno que había al lado del cine Metropol y me traía un cuerno de chocolate.

Cuando se me pegaban las sábanas, cogía un vaso de agua y, con los dedos, rociaba mi cara. Esta técnica no fallaba nunca.

El día de la Virgen llevábamos al colegio flores. Rosas rojas o claveles blancos. Los ramos los comprábamos en una floristería que había en la calle Colón.

Hubo una época en la que, a dos amigos y a mí, Paco y Gonzalo, nos dio por ir al bingo. Era cuando se puso de moda este juego de azar. Carmen me dejaba muchas veces dinero, sin saber para qué era. A veces la despertaba de madrugada. Siempre estaba ahí para lo que necesitara.

Cuando se jubiló, la echamos mucho de menos. Los últimos años estuvo al cuidado de su hermana, que siempre había tenido una salud muy delicada.

Cerca de casa tenía la parada del autobús. Durante mucho tiempo lo cogía en la calle Colón, en una tienda que había de ropa de moda. Diston’s, creo que se llamaba. Ahora hay una óptica o una tienda de telefonía móvil.

Tiempo después, cogía el autobús enfrente de la plaza de toros, en la sombrería Albero, uno de los pocos negocios de la época que todavía continúa. Han desaparecido casi todos.

Al lado de mi casa había una tienda de trenes y, enfrente, una casa de juguetes donde compraba las películas de cineExin. También había una tienda de bebidas, una papelería y una armería que llevaba mi mismo apellido, Simó. La papelería El Pescador. Allí compraba todo el material del colegio: bolígrafos, carpetas, cuadernos, rotrings,

Éramos varios los que esperábamos el autobús. A veces bajaba la madre de un alumno que me recordaba mucho a Natalie Wood. Siempre esperaba que bajara. Nunca crucé una palabra con ella. Era una mujer muy bella.

El trayecto hasta llegar al colegio era largo. Muchas veces lo aprovechábamos para repasar los apuntes antes del examen, aunque a mi leer en un vehículo siempre me ha provocado mareos.

Recuerdo que, en una ocasión, algún gracioso aprovechó la capucha de mi anorak como cenicero para dejar las cáscaras de las pipas. De camino a casa, me puse la capucha y las cáscaras me cayeron encima.

Los castigos en el colegio consistían en recuperar las clases los sábados. Así que muchos sábados me tocaba ir al colegio a estudiar.

Un día tuve una discusión que acabó en pelea con mi amigo Nacho. Creo que le llamé hijo de puta. En la clase de repaso se encontraba su hermano, Juan Carlos, que era mayor que yo. Cuando el profesor no se encontraba en clase, se dirigió a mí en tono amenazante. Me retó a vernos en el descanso.

No sé como acabó aquello, pero seguramente mal.

Los hermanos mayores salían en defensa de sus hermanos menores. Yo, como solo tenía hermanas, tenía que defenderme por mí mismo.

Tuve un incidente parecido con otro amigo, Ángel. Esta vez fue su hermano, Paco, quien me pegó un bofetón por haber escupido a su hermano.

En el colegio si querías que te respetaran, había que ir de duro. Como Clint Eastwood en la serie Harry. No recuerdo en qué curso, pero sería entre 5º y 6º de EGB, se formó una banda que se llamaba “Los Macanas”.

Para entrar había que superar unas pruebas que, básicamente, consistían en pelearte con otro compañero y el vencedor entraba a formar parte de la banda.

Superé la prueba y entré en “Los Macanas”.

Cuando se enteró la dirección del colegio, se deshizo el grupo.

Continuará