Un nuevo estudio liderado por investigadores de Harvard y publicado por la prestigiosa revista Jama Internal Medicine, llega a la conclusión de que las fiestas de cumpleaños familiares fueron una importante fuente de contagios de Covid-19.

Es un estudio realizado en Estados Unidos, pero hoy ya sabemos que los datos relativos al SARS-CoV-2 son bastante aplicables a casi todo el mundo, al menos en cuestiones de infectividad y contagios.

Y aunque cuando el coronavirus estaba en pleno auge era fácil pensar que juntarse con extraños era lo que más contagiaba… este nuevo estudio descubre, tras un minucioso análisis, que las personas más allegadas y los momentos más bonitos también fueron una gran fuente de propagación viral.

Contagios analizados con un método creativo

¿Cómo es posible que los investigadores hayan podido extraer este tipo de conclusiones, si los momentos que están analizando son eminentemente privados?

La respuesta es tan sencilla como trabajosa: Porque los investigadores de Harvard, RAND Corporation y Castlight Health utilizaron un método creativo para encontrarlos.

Para ello utilizaron datos de seguros médicos y estudiaron las tasas de Covid-19 en las familias durante las dos semanas posteriores al cumpleaños de uno de ellos.

Así llegaron a la conclusión de que un cumpleaños familiar reciente aumentaba el riesgo de contagio del coronavirus en casi un tercio, al menos en aquellos lugares en los que el virus estaba suficientemente extendido.

Una teoría contable

Tras muchos análisis, los investigadores aseguran poder afirmar, casi con certeza, que ha existido un aumento del riesgo de contagio por las fiestas de cumpleaños.

Y si bien es cierto que por las pólizas de seguros no es posible saber si alguno de los nuevos contagiados había organizado una fiesta para celebrar su cumpleaños, hallaron un patrón que sugiere claramente una conexión.

Porque cuando utilizaban en su estudio fechas de cumpleaños reales, o examinaron diagnósticos en semanas posteriores a los cumpleaños, encontraron una confirmación que no aparecía cuando hacían el mismo estudio con fechas al azar, o en las semanas anteriores al cumpleaños.

Es más, según avanzaban en su estudio iban llegando a la conclusión de que el riesgo de infección aumentaba especialmente en las semanas posteriores al cumpleaños de un niño.

Tiene su lógica, porque las fiestas de cumpleaños suelen juntar a grupos numerosos que se apiñan en espacios reducidos, tal vez para ver a un niño soplar velas en un pastel.

Fiestas de niños no vacunados

Y si bien es verdad que la mayoría de los datos están extraídos en momentos en los que el coronavirus estaba más desbocado, había más contagios y los brotes eran mucho más frecuentes y descontrolados, las conclusiones siguen estando vigentes.

Lo están, sobre todo, para grupos o personas que no han sido vacunados. Pero eso incluye a los jóvenes y a los niños, y por eso sus conclusiones siguen siendo relevantes. Sobre todo cuando nos enfrentamos a una nueva variante con una capacidad infectiva mucho mayor.

Porque con la variante Delta haciéndose dominadora de la mayoría de los países. Con el incremento de contagios en el mundo y muchos países obligados a retomar las medidas de protección social e individual… vuelve a ser muy importante saber cómo y donde es más fácil contagiarse.

¿Qué debemos vigilar?

Este estudio pone sobre la mesa de debate la posibilidad de tomar decisiones en terrenos que son mucho más sensibles, porque pertenecen al ámbito privado de las personas.

Y aunque los debates políticos se suelen centrar sobre qué hacer con las mascarillas o los espacios públicos: si se debe permitir la apertura de los restaurantes, cuántas personas por mesa, barras sí o no… esta investigación abre la puerta a otras consideraciones tanto o incluso más importantes.

Porque si bien es cierto que las pequeñas reuniones sociales o familiares son los lugares más difíciles de rastrear, cuando los autores de esta investigación “hablamos con los rastreadores de contactos de todo el país, dijeron: Sí, la gente se está infectando en estas pequeñas reuniones».

Y es que por mucho que sea más fácil monitorizar las consecuencias de las exposiciones públicas, como en una fábrica o una boda, lo cierto es que situaciones como reunir a la familia para soplar velas, ir a cenar a casa de un primo o llevar a su casa a un compañero de trabajo, son fuentes de contagios aparentemente indetectables.

Además, afectan a todos por igual. Hasta el punto de que este estudio llega a la conclusión de que el aumento de infecciones en las fiestas familiares de cumpleaños tuvo niveles similares tanto en las áreas republicanas como en las demócratas de los Estados Unidos.

La situación ahora es que gracias a la cantidad de gente que ya está vacunada, la mayoría de las personas no tiene sensación de riesgo cuando reúne a la familia.

Pero todos deberíamos ser conscientes de que en cuanto haya un niño o un adulto sin vacunar, esta investigación debería ponernos en alerta, porque las fiestas de cumpleaños y otras ocasiones festivas y privadas aún pueden ser de riesgo.

Por muy seguros que no sintamos rodeados de la familia, el virus no hace diferenciaciones. Y la variante Delta, todavía menos. Porque su índice de infectividad no hace otra cosa que incrementar el peligro.