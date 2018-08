Pintarrajean una escultura de la Catedral de Santiago como si fuera un miembro de 'Kiss'

Un grafiti en la Catedral de Santiago. Una de las figuras de la fachada de Praterías, la única románica que se conserva, amanecía esta mañana pintarrajeada y bajo ella una mención a Kiss -la mítica banda estadounidense que este julio actuó en el Resurrection Fest-, como si la figura representase a uno de los miembros del grupo. En concreto, parece simular la estética de Eric Singer, el batería del grupo que luce un maquillaje inconfundible. El acto vandálico se produce precisamente unas semanas después de que el Pórtico de la Gloria se abriera ya al público recuperada la policromía original en un momento de máximo esplendor para la Catedral.



El conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, informaba del lamentable suceso durante un acto en Baiona. "Parécenos un acto de incultura e barbarie patrimonial", lamentó. "Imos activar todos os mecanismos para localizar o autor desta auténtica barrabasada".







