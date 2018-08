Cierran parte del aeropuerto de Berlín al confundir un vibrador con una bomba

El aeropuerto de Berlín Schönefeld vivió este martes una situación insólita. El personal evacuó la terminal D tras confundir un juguete sexual con un artefacto explosivo a través de la máquina de rayos X.



Fue el departamento de comunicación del aeropuerto quien confirmó a través de las redes sociales que habían cerrado la terminal para comprobar un equipaje sospechoso. Pero el desenlace del suceso fue de lo más inesperado: no era ninguna bomba, sino el vibrador de un pasajero.







Update / Passenger information #SXF: Handling in Terminal D is still impaired. Investigation of suspicious baggage is ongoing. We kindly ask for your patience.