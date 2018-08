Donald Trump se equivoca al colorear la bandera de EEUU

Donald Trump está acostumbrado a ser el centro de la polémica, pero en este caso lo ha sido por una curiosa razón. No en vano, al presidente de Estados Unidos le pillaron coloreando erróneamente la bandera de su país. Una imagen que se ha hecho viral en Twitter y que ha sido objeto de todo tipo de bromas y críticas.



La fotografía, tomada en un hospital de Ohio a donde Trump acudió de visita junto a Melania Trump, la publicó en su cuenta de Twitter Alex Azar, el secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EEUU. En ella se aprecia cómo Donald Trump se encuentra pintando la bandera con unos niños.



Sin embargo, el detalle de que el mandatario no acierta en los colores (utiliza azul en las franjas horizontales) no ha pasado desapercibido por los usuarios de Twitter. "Las rayas de la bandera americana son rojas y blancas. Trump debería saber esto, considerando el ataque que lanza cuando alguien se arrodilla en un partido de fútbol 'faltándole el respeto a la bandera'. Trump está pintando rayas azules y rojas" comentaba una internauta.





JFC, Trump!??



American flag's stripes are red and white.

Trump should know this, considering the fit he throws when someone kneels at a football game "disrespecting the flag".



Trump is coloring blue and red stripes. ????????????????



h/t @2020fight#SaturdayMorning #AMJoy pic.twitter.com/es8yHg8fcO