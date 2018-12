Localizan en Londres a una pareja que perdió un anillo de compromiso en Nueva York

La Policía de Nueva York informó de que localizó hoy en el norte de Londres a la pareja que perdió un anillo de compromiso en el sector turístico de Times Square, y agradeció a la gente la ayuda para que la historia tuviera un final feliz.



La búsqueda de la pareja de enamorados, que la policía publicó en su página de Twitter, movilizó a muchos neoyorquinos que compartieron el tuit y también agradecieron a los uniformados por el esfuerzo.





Here's a photo of the ring our officers recovered (and cleaned!) Call 1-800-577-TIPS or DM @NYPDTips if you know the happy couple so we can return it to them! pic.twitter.com/hzFXxuMVJW