El peculiar aplauso de Nancy Pelosi a Trump que ya se ha hecho viral

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha protagonizado su primer discurso anual sobre el Estado de la Unión ante una Cámara de Representantes de mayoría demócrata. En él, el magnate ha buscado tender puentes en el país a los congresistas a trabajar como una "nacion", además de otras referencias a Venezuela y a su próxima reunión en Vietnam con Kim Jong-un.



Pero si ha habido una protagonista del debate esa ha sido Nancy Pelosi. La presidenta de la Cámara de Representantes estaba sentada detrás del mandatario durante su discurso y, sin decir ni una palabra, dejó bien clara su postura con Trump.



Y es que en las últimas horas las redes sociales se han hecho eco de los gestos o miradas de desaprobación que Pelosi dedicaba a Trump. Uno de los más comentados ha sido el aplauso efusivo y, por qué no decirlo, sarcástico, que la presidenta de la cámara dedicaba al republicano.







New trending GIF tagged , clap, clapping, sarcastic, politician, state of the union, sotu, clap back, nancy pelosi, clapback, pelosi, sarcastic clapping, pelosi clapping via Giphy https://t.co/RU1gMDez5o pic.twitter.com/ELQB9fTbaY