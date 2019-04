Los peores desastres con la paella hacen reír a las redes

Un caldero, una puerta demasiado estrecha y un móvil grabando la escena han sido suficientes para generar el meme valenciano más divertido de los últimos meses. Sucedió en Tavernes de la Valldigna, cuando unos amigos tuvieron que cocinar una espardenyà en el interior de un recinto deportivo a causa del fuerte viento que soplaba en el exterior. Pero no fue hasta que terminaron de cocinar cuando tuvieron que plantearse cómo solucionar la pregunta a la que ahora dan respuesta en las redes: ¿qué pasa cuando la paella es más grande que la puerta por la que debe salir?



El humorista y presentador de 'Atrapa'm si pots', Eugeni Alemany, ha sido el encargado de viralizar el vídeo, que ha dado lugar a un sinfín de memes y respuestas. Alemany aseguraba que se trata del "reto de ingenieria más grande al que se puede enfrentar un valenciano: que cocines un buen caldero para cocinar y no hayas calculado como sacarlo por la puerta".





Probablement, el repte d'enginyeria més gran al que es pot enfrontar un valencià: que cuines un bon calder per a dinar i no hages calculat com traure'l per la porta després.

La reacciones al vídeo no se hicieron esperar y llegaron cargadas de humor: hay quienes destacan la 'sacsejadeta' de la paella para rellenar los huecos vacíos después de que gran parte de la comida acabe derramada por el suelo, otros inciden en el silencio que se percibe mientras la comida cae. Para muchos no ha pasado desapercibido el "cobardes" que uno de los presentes grita solo unos segundos antes del fatal desenlace gastronómico.Al calor del humor paellero, los tuiteros no han dudado en encontrar respuestas originales. Al grito de "a ningú que li pase", los tuiteros han buscado soluciones algo disparatadas a este problema entre las que plantean realizar un agujero en el muro para que se adapte al tamaño del recipiente.Al hilo del drama de la espardenyà que acabó por los suelos, el tuitero @HermanBreadface colgaba una imagen en la que se ve a una familia reunida en torno a la paella bajo el título "La pasión de doña Charito, óleo sobre lienzo". En la fotografía, dos hombres sostienen una paella con tanta inclinación que esta se despega del recipiente y cae. Mientras uno de los que agarra la paella hace el gesto de los cuernos con la mano, la mujer bautizada por el tuitero como "doña Charito" grita ante la mirada impasible del hombre que permanece sentado ante la mesa cubierta de periódicos. Esta imagen ha circulado por redes reconvertida en meme con infinitas versiones distintas.