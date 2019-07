Arturo Vidal sorprende a un fan que no tenía dinero para comprar sus cromos

Ignacio, un pequeño de Chile, ha conseguido conocer a su ídolo, el delantero de la selección de fútbol chilena Arturo Vidal, después de que su madre compartiese en su cuenta de Twitter los dibujos que el niño había hecho del jugador para poder rellenar su álbum de cromos de la Copa de América 2019, ya que ella no tenía el dinero necesario para regalárselos.









A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx