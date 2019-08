Polémica por una foto de asientos sin respaldo en un vuelo de EasyJet

La aerolínea británica EasyJet ha levantado polémica al pedir a un usuario de Twitter que borre una fotografía que muestra una fila de asientos sin respaldo en un avión de la compañía que se disponía a despegar desde Londres hacia Ginebra, ha revelado el tabloide 'The Sun'.



#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P