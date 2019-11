La carta de un MENA dirigida a Vox que arrasa en las redes

En los últimos días hay una palabra que ha destacado en la información diaria: MENAS (Menores Extranjeros No Acompañados). El partido de Santiago Abascal ha focalizado en este colectivo su discurso contra la inmigración, afirmando que son un problema grave para los barrios. El lunes pasado, la presidenta de Vox en Madrid, Rocío Monasterio, acudió a un centro de migrantes en Sevilla para denunciar "manadas de menas" que pueden asaltar al "españolito de pie".



Sin embargo, la carta de un MENA que actualmente trabaja como abogado contestando a Vox, ha recorrido Internet como la pólvora, convirtiéndose en una de las publicaciones más virales del momento. Se trata de Sidi Talebbuia que llegó solo a España cuando todavía no tenía ni 10 años y explica cómo fue su infancia, cómo lo trató la gente y cuál debe ser el papel de la sociedad con un niño desprotegido.



A continuación, el hilo de Twitter en el que se explica esta historia personal:









CARTA A @vox_es



Hace más de 20 años llegué a España sólo. Mis padres que fueron abandonados por España en 1975 no podían acompañarme y preferían que aprovechara la oportunidad de poder estudiar y tener un futuro mejor.



Dado que no tenía más de 10 años yo era un #MENA — Sidi Talebbuia ???? ???? ?????? ???? (@Talebbuia) November 6, 2019

En aquel entonces, nadie me etiquetó como #MENA, ni me acusó de ser un potencial delincuente, ni las abuelas que paseaban por El Barrio me temían. Mis vecinos se volcaron conmigo, me cuidaron y protegieron... me trataron como lo que era, un NIÑO. — Sidi Talebbuia ???? ???? ?????? ???? (@Talebbuia) November 6, 2019

Como niño extranjero que llegué a España sin mis padres o como me etiquetarían algunos ahora #MENA, tengo que decir que:

- Yo jamás he cometido un delito

- Yo jamás he participado en la comisión de infracción alguna.

- Yo jamás he sido detenido por la @policia @guardiacivil — Sidi Talebbuia ???? ???? ?????? ???? (@Talebbuia) November 6, 2019

Desde el 1º momento he recibido cariño y apoyo por la maravillosa sociedad sevillana, de la que me siento parte.

Desde el 1º momento mi familia española me acogió y trató como a un hijo más.

Desde el 1º momento mis profesores me trataron que al resto de niños. Nunca como #MENA — Sidi Talebbuia ???? ???? ?????? ???? (@Talebbuia) November 6, 2019

20 años después intentó devolver, parte de lo que me brindó esta sociedad, practicando una abogacía social con @AbogaciayDDHH y @icam_es concienciando en materia de #DDHH y denunciando las injusticias.

¿Cuántas veces tenemos que repetir las barbaries del siglo XX? — Sidi Talebbuia ???? ???? ?????? ???? (@Talebbuia) November 6, 2019

Hoy me avergüenza ver los comentarios de algunos políticos, me sorprende la falta empatía y me preocupa la "alarma" social que algunos pretenden generar a cambio de un puñado de votos, votos que cosecharán gracias al engaño y la manipulación, votos que estarán manchados de sangre — Sidi Talebbuia ???? ???? ?????? ???? (@Talebbuia) November 6, 2019