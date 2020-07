Así fue la bronca entre Saray y Jordi Cruz después de la final de MasterChef 8: "¡Enano! ¡Playmóbil!"

Saray Carrillo no deja de ser noticia. La concursante más polémica del reality de cocina ha relatado en una entrevista al programa Xtra Morning cómo fueron los minutos finales de la final de MasterChef 8. "Desde la grada le empecé a decir cosas a Jordi y me piré", ha explicado la cordobesa, que ha asegurado que "no iba a permitir" que se el juez le diese caña también en el último programa: "A mí no me tienes que tirar por tierra, enano, playmóbil".

Estos no fueron los únicos insultos que el chef recibió por parte de Saray. Momentos antes, la concursante increpó al juez después de que este la comparara con la ganadora del programa, Ana Iglesias: "Tú qué quieres, payaso, qué quieres conmigo".



Saray Carrillo y la polémica

La tensión y la polémica han estado muy presentes en la octava edición de MasterChef gracias sobre todo a la participación de Saray Carrillo. Recientemente, la ya exconcursante estuvo de nuevo en el ojo del huracán debido a una filtración que publicó en su Instagram anunciado los ganadores del concurso dos semanas antes de que el programa finalizara su emisión, algo que podría costarle 100.000 euros.

Su paso por Masterchef difícilmente se olvidará y los momentos de tensión con Jordi Cruz son ya historia del concurso. Todo comenzó con decisión de expulsarla fulminantemente por parte del chef después de que Saray presentara 'Un pájaro muerto en lo alto de un plato', una perdiz cruda que ya ha destronado al memorable 'León come gamba' como la receta más recordada, polémica y divertida del programa.