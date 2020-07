La receta de paella que ha escandalizado a Chicote

Los valencianos estamos acostumbrados ver 'peculiares' recetas de paella en cualquier lugar del mundo. Versiones de paella valenciana con aceitunas, surimi, guisantes o cualquier ingrediente, que de forma arbitraria, se incluye en este plato.



Lo que por estas tierras llamaríamos 'arroz con cosas' ha alcanzado un nivel superior en una receta compartida a través de Twitter que ha hecho arder las redes. Tanto es así, que el famoso cocinero Alberto Chicote, se ha pronunciado tajantemente sobre el tema:"cuando crees que lo has visto todo, viene @MissRowie_ y te ataca con su receta de #Paella", sentencia el chef.



Pero ahí no queda la cosa, en su tuit, Chicote cree que esta paella 'sui generis' no está hecha exactamente para comérsela:





Esto lo hacen para joder, porque para comerselo, es imposible. https://t.co/UxqzLLFKOA — Alberto Chicote (@albertochicote) July 22, 2020

Todo esto después de ver cómo una mujer de habla inglesa mezcla cebolla, arroz hervido, tomate frito y una buena cantidad de guisantes congelados, pero sin descongelar. Para ver la receta completa, no te pierdas el post original: