El despiadado zasca de un restaurante valenciano a la brutal crítica de un cliente

Los hosteleros alicantinos y de toda España llevan tiempo quejándose del daño que les pueden hacer determinados comentarios que los clientes dejan en páginas web que se utilizan para valorar la experiencia en distintos establecimientos de hostelería. Los empresarios aseguran que a veces los supuestos clientes no son más que personas que quieren hacer daño a sus negocios. Lo que no se puede negar es que ya casi nadie va a algún restaurante sin previamente mirar los comentarios. Estas reseñas son, en muchas ocasiones, sorprendentes y también lo son las respuestas de algunos establecimientos

Los dueños de un restaurante de Alicante ha sido los últimos en estallar en redes por este tipo de comentarios. Lo hicieron después de recibir una reseña de un supuesto cliente que calificaba de "decepcionante" su local en Tripadvisor. Esta es la brutal crítica que hizo del estalecimiento: "Fuimos a comer tres personas. Un local cutre, pero como en esta web estaba entre los 10 mejores de Alicante nos atrevimos a entrar. Mantel y servilletas de papel y decoración cero patatero. Los cubiertos no los cambian ni una sola vez en toda la comida, ya podrían por los precios que tienen. Croquetas frías por dentro, ensalada vomitiva, pulpo frito con salsas de soja y almendra: aberrante. Y por último dos arroces de pato y setas, jamás he comido un arroz tan malo, se lo dice una persona que trabaja 40 años en arrocerías. Repito, decepcionante: no se lo recomiendo a nadie."

El restaurante no quiso ser menos y respondió de forma despiada al crítico, replicándole de forma airada su reseña. "Lamentamos que su experiencia fuera tan dispar y nauseabunda. Entendimos que todo fue de su agrado ya que en los platos no había comida y en el "pulpo vomitimo" hasta rebañó. "CUTRE" es pedir un cuarto de botella de vino de la casa. Y un consejo: a un arroz de setas naturales, pato y lascas de foie, no le exprima encima un limón. Más que nada porque sólo sabrá a limón."

No sabemos quién de los dos tenía razón lo que está claro es que en Tripadvisor, sobre gustos hay bastante escrito.

