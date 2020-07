Esta es la historia del mensaje en una botella que han encontrado en Santa Pola

Twitter ha vuelto a hacer su magia. Robos que se resuelven, amigos que se reencuentran, familiares que retoman el contacto.... Y, en esta ocasión, las protagonistas de esta historia son dos mujeres vascas veraneando en la provincia de Alicante. Y es que la joven Leire Falcón, de Santurce, paseaba el miércoles 22 julio por una playa de Santa Pola junto a su madre cuando se encontraron con una botella que contenía una carta en inglés, que estaba un poco borroso por el agua.



Dos días después, ante la imposibilidad de encontrar a los mensajeros, Leire decidió escribir un tuit para tratar de localizarlos: " Quiero encontrar a estas personas, Twitter haz tu magia". Y el deseo se cumplió gracias a la colaboración de un tuitero que se percató del nombre de la embarcación en el mensaje: "En la segunda fotografía, abajo se puede ver que pone 'sailing on Pouplier III'. Buscándolo en Internet he encontrado una imagen, y también que el día 11 de julio atracaron en el puerto de Cala Sabina, en Formentera".No son los únicos datos que este usuario consiguió desvelar. "Seguramente ése día 11 tiraron la botella al mar y navegó hasta Alicante donde tú la recogiste hace dos días. He visto también un blog en el que unos amigos de estas personas hablan de ellos, así que quizás es posible contactarles y que ellos te digan el correo o teléfono de ellos", continuaba explicando.Sin embargo, fue otro tuitero, Antonio, el que finalmente consiguió el nombre de una de las personas que lanzó el mensaje: Nathalie Hubaux, una ingeniera medioambiental . De esta forma localizaron el blog que la mujer escribe, 'Sail and sea', donde relata el viaje que realiza con su pareja Roger y sus hijas Lucie y Zoé en catamarán desde la costa de Francia hasta el Océano Atlántico.Así Leire pudo contactar con Nathalie mediante correo y conocer la historia de la familia que envió la botella. Y es que no se trata de la primera vez que este frasco se lanza al mar dado que la familia suiza lo encontró hace un año en la costa española, pero la nota no contenía dirección ni teléfono, por lo que lo tiraron de nuevo al mar con una nueva carta.Asimismo, la mujer suiza relata en su respuesta que actualmente se encuentran navegando en el catamarán cerca del Cabo de Creus, en Girona. Igualmente indican que en los próximos días regresarán a Francia para dejar la embarcación y que viven en Zurich, Suiza.A continuación reproducimos la respuesta de la familia:" Hola Leire. ¡Genial que encontraste la botella! La arrojamos al agua el 2 de julio; en la fotografía adjuntada puedes ver a mi hija Lucie con ella. Entonces, ¿cómo encontraste nuestra dirección de correo electrónico? ¡Nos parece una locura que lo hayas encontrado con Twitter! ¿Puedes mostrarnos los tuits? ¿Y quién te dio nuestra dirección de correo electrónico?De todos modos, estamos muy contentos de haberla encontrado. Esta es también una botella que encontramos en la costa española hace un año. Pero las personas que escribieron el mensaje no dejaron ningún correo electrónico ni número de teléfono.Estamos a punto de terminar nuestro viaje en barco, ahora navegamos cerca del Cabo de Creus y luego de regreso a Francia, donde dejaremos el barco. Vivimos en Suiza en Zurich.Disfruta del resto de sus vacaciones y gracias por escribirnos. Nathalie, Roger, Lucie y Zoe"La historia ha conquistado a Twitter y el tuit inicial de Leire acumula más de mil 'me gusta' en la red social. ¿Volverá a lanzar Leire a lanzar la botella al mar con otro mensaje? ¿Quién la encontrará?