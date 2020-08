"Asesinos, coronatimo, cómplices": una mujer acosa a unos sanitarios.

Roberto Leal, presentador de OT y de Pasapalabra, ha mostrado su indignación a través de Twitter al compartir un vídeo que se ha hecho viral por estar protagonizado por una mujer negacionista de la pandemia de coronavirus. Después de casi 800.000 fallecidos y 20 millones de infectados en todo el mundo, aún son muchos los que dudan de la existencia de un nuevo patógeno con esta capacidad de contagio.



En dichas imágenes, podemos ver a una mujer afirmar que todo el personal sanitario "es cómplice de esta plandemia... coronatimo". Una de las enfermeras afirma que va a llamar a la policía por las molestias ocasionadas por la negacionista, a lo que ella no hace más que reírse y llamar "asesinos" a los médicos y demás trabajadores de un centro de salud de la Comunidad de Madrid.





El presentador, ante este vídeo, no puede sino decir que le da "" ver la actitud de la mujer. Mientras tanto, Enfermera Saturada, una cuenta muy conocida de Twitter, expresa que esta situación es lo que viven los diferentes cuerpos sanitarios "cada día en hospitales y centros de salud", y desearía que realmente el coronavirus fuese un montaje y no existiese para que los fallecidos y las secuelas no fuesen reales.