Todas las cuestiones relativas a la educación de los niños y jóvenes suele desatar una oleada de reacciones en las redes sociales. Las posturas acerca de los actuales métodos de enseñanza y de si son mejores o peores que los de antaño encienden apasionados debates entre progenitores, profesores y el público en general.

Precisamente, uno de estos debates se ha producido estos días después de que una carta escrita por Amalio Gutiérrez Álvarez, director de un instituto, fuese compartida en las redes sociales. Esta misiva llega en las fechas previas a los exámenes y apenas a un mes y medio de uno de las pruebas más importantes de la vida de un estudiante, la PAU, ( Prueba de Acceso a la Universidad) que en la Comunitat Valenciana será del 8 al 10 de junio.

En esta carta el director del centro de estudiantes pide a los progenitores que si su hijo o hija no obtiene unas buenas calificaciones "no le quite la dignidad ni la confianza en sí mismo" y prosigue diciendo que "Dígale que no pasa nada... ¡es solo un examen!". Hasta ahí todo correcto y muy comprensible pero la polémica llega cuando el firmante señala que entre los estudiantes que se examinan "hay un artista que no necesita entender matemáticas, hay un emprendedor al que no le importa la historia o la literatura española..."

El cierre de la carta es otro de los aspectos que ha generado debate: "lo importante en la vida no es que una persona sea perfecta en todos los aspectos, sino que realmente se apasione en aquello que verdaderamente le llame".

Lo cierto es que han salido voces asegurando que este documento es un 'fake' que ha circulado en otras ocasiones, pero el mensaje ha calado y la polémica está servida: ¿motivación o ñoñería?

Gente aplaudiendo un carta fake de un "director" de colegio que lleva años rulando.

Que si, que no todo en la vida es estudiar y sacar buenas notas.

Pero lo de "que haga lo que le llene" en un país con 40% de paro juvenil y un mercado laboral de mierda es un pozo de desgraciados — Juan Luis Hortelano (@jlhortelano) 13 de abril de 2021

Mirad q maravilla de carta ha enviado el director de un cole a todos los padres!

Luego hay matices pero...me ha encantado! pic.twitter.com/CAhzZ2KkNg — Raquel (@raquelstrr) 13 de abril de 2021