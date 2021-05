El restaurante 'Casa Corro' de Orihuela, con más de cien años, se ha hecho viral en la plataforma TikTok con un vídeo donde un empleado explica cómo se abren los jamones.

En el vídeo aparece Antonio Torres abriendo un jamón y en menos de 24 horas ha superado las 150.000 visitas, un gran impacto que se debe a que "hay muy pocos restaurantes que muestren contenido similar".

"Los usuarios quieren aprender cosas distintas y TikTok abre posibilidades a nuevas audiencias en España, y también en Latinoamérica", según han indicado desde el restaurante oriolano.

Este contenido es fruto de una alianza entre el establecimiento y la incipiente agencia de marketing y gestión de redes sociales 'Two Of Us', que actualmente gestiona la comunicación de 'Casa Corro' y otros negocios de la zona.

Este negocio familiar ha sobrellevado "con éxito" las consecuencias de la pandemia y también de la DANA del pasado 2019, que causó graves daños en sus instalaciones.

El restaurante ha apostado por la "adaptación e innovación", y ha optado por abrirse paso en redes sociales y experimentar en plataformas emergentes como TikTok, siendo el único negocio similar en Orihuela que realiza algo similar.

El debut de 'Casa Corro' en TikTok se remonta a unas semanas atrás cuando se publicó un vídeo especial en el que la dueña, Concepción, ya jubilada, felicitó en el día del trabajador a todos los usuarios.

Este vídeo contó con más de 3.000 visitas en Instagram y 6.000 en TikTok.

Este negocio afronta el nuevo periodo con "ilusión, buscando nuevas vías y ofreciendo servicios que la clientela demanda como la apertura de su chill-out en la terraza del local".

Desde 'Casa Corro' ven las redes sociales como "una gran herramienta pues son capaces de llegar a un gran número de usuarios potenciando el valor de la cultura tradicional".