Esta semana se publicaron las notas de la Selectividad. Las pruebas de acceso a la universidad suponen el final de un ciclo educativo y el principio de la vida universitaria, pero también uno de los momentos de mayor estrés a los que se enfrenta el alumnado de bachiller. Las pruebas son la llave que da acceso a la carrera soñada, pero también la forma de dar cerrojazo a según qué estudios.

En medio de tanto agobio por los exámenes, considerados decisivos para muchos estudiantes, los nervios juegan malas pasadas, momento en el que aflora el compañerismo y la amistad. Es el caso que relató un tuitero en su cuenta, al destacar como recuerdo de las pruebas de acceso a la universidad el día que olvidó la regla y cómo uno de sus amigos le solucionó el problema.

"De selectividad me quedo con la experiencia de que mi amigo ha roto su regla en dos porque a mi se me olvidó la mía", relató en redes poniendo en valor que "es cierto eso de que las relaciones de amistad de más de 7 año son las verdaderas". La anécdota no ha pasado inadvertida, logrando cientos de miles de likes.