He llamado para reservar un sitio para cenar 8 en Vigo. Me dicen que no tienen. He esperado 15 minutos y he vuelto a llamar, esta vez con acento de Cangas.



Me han dicho que tampoco, y que si tenía algún tipo de retraso mental, que el número era el mismo de la llamada anterior. https://t.co/fpyN7jIpKh