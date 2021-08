Con los calores propios de la época uno de los elementos más habituales para protegerse de las altas temperaturas es el parasol que se coloca en la luna delantera de los coches para evitar que el interior del vehículo se caliente demasiado y que el volante arda.

Precisamente una de estas protecciones ha llamado la atención de una tuitera por la imagen que lo ilustraba. Se trata de una captura de pantalla de la entrevista que la vedette y artista, Bárbara Rey, dio en el programa 'Sálvame Deluxe' en la que afirmaba que había mantenido relaciones sexuales con la periodista de crónica rosa, Chelo García Cortés.

Este parasol ha sido visto en Borriana y la tuitera no ha podido resistirse a compartir una imagen en su perfil de Twitter junto al mensaje "Literalmente lo mejor que he visto en Burriana en años".

Literalmente lo mejor que he visto en burriana en años pic.twitter.com/GOo24tnvJr — María Usó (@maria_uso) 24 de agosto de 2021

La noticia de la relación entre Rey y García Cortés se remonta a una entrevista en el programa nocturno en el año 2011. "Pero tengo que decir que el polígrafo no miente. Siento mucho que no me hayan gustado las mujeres porque hubiera sido más feliz. Pero tengo que decirlo Chelo, tú y yo hemos tenido una noche de amor", confesó por fin la vedette ante la máquina de la verdad a la que se sometió.

Años después la periodista colaboradora de 'Sálvame' reconoció este hecho y dio más detalles sobre la relación. Confesó que su primera experiencia sexual con una mujer fue a los 27 años y lo hizo con la vedette. Además Chelo García-Cortés, orgullosa, confesó que guardaba un recuerdo muy especial del idilio y que entre sus amigos todavía suena el chascarrillo. La colaboradora de Sálvame les contó a las conductoras que todavía guarda una camiseta con la célebre frase que enunció Bárbara Rey sobre su relación: "Hemos tenido una noche de amor".

“Fue el momento más heavy de mi vida. No sabes lo que fue para mí, porque yo lo había negado. Y ella, que la adoro con pasión, sentada con mis compañeros diciendo que habíamos tenido una noche de amor. Ahí yo pensé: ‘Una no, fueron varias'”, confesó.