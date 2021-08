Las disputas entre hosteleros y clientes insatisfechos en la red son cada vez más habituales. Eso es lo que ha pasado entre un empresario de Gijón y un supuesto comensal insatisfecho, que ha acabado con un tremendo zasca al cliente.

Todo comenzó con una mala crítica del comensal en una conocida plataforma online. "Hay sitios en la hostelería en los cuales no sé si las cosas las hacen para reírse de uno o para qué", comienza el cliente enfadado, que prosigue: "Hora del vermú, siete mesas, todas con consumiciones y pincho. Pedimos un vermú, cerveza y Nestea. Nos lo sirven y después de esperar hora y veintidós minutos y ver que no nos ponen nada, se lo decimos al camarero, el cual nos trae un bol de patatas fritas y nos dice que están preparando pincho en cocina y ahora nos lo traía".

La crítica no acabó aquí. "16 minutos más tarde nos trae la muestra que os pongo en la foto. La verdad no sé si es por reírse de uno o qué", concluye.

La respuesta del hostelero no se hizo esperar. "Estimada exclienta. Viendo el énfasis, tiempo y energía que emplea en demostrar su disgusto por un aperitivo que, como bien sabe, es cortesía de la casa y el cual, como bien dice, fue al menos sustituido inicialmente por un bol de patatas seguido por los aperitivos de guacamole, no queremos ni imaginarla en otras situaciones que de verdad requieran de una queja razonable. Agradeceremos no recibir su visita pues tememos que podamos volver a ofenderla tan profundamente", concluyó el empresario, con un zasca que se escuchó hasta en Rusia. Educadamente, el empresario se despidió con un: "Saludos cordiales".

Este tipo de disputas son cada vez más frecuentes en internet. Además, son muchos los hosteleros que se quejan de que algunos de los malos comentarios que reciben en la red son falsos. Los atribuyen a clientes insatisfechos que se hacen cuentas falsas para tratar de hundir la reputación de un negocio e, incluso, a negocios de la competencia.

Y es que un buen posicionamiento en plataformas especializadas y en Google es fundamental para los establecimientos hosteleros, ya que cada vez son más los comensales que se guían por estas valoraciones a la hora de elegir cafetería o restaurantes.