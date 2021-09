Xavier Novell fue nombrado obispo de Solsona (Lleida) en 2010. Ahora, once años después, ha renunciado a su diócesis "por motivos personas", según ha comunicado al papado. No obstante, el diario El País ha desvelado que el verdadero motivo ha sido la relación sentimental que mantiene con una mujer que es psicóloga y escritora de novela erótica. El periódico revela incluso que en una de sus novelas, El infierno de la lujuria de Gabriel, tiene connotaciones eróticas.

La mujer está divorciada y tiene dos hijos, pero eso no ha sido un impedimento para Novell: "Me he enamorado y quiero hacer las cosas bien". Todo esto puede ser sorprendente teniendo en cuenta lo que ha defendido el obispo algunas veces en televisión, posicionándose claramente a favor de las terapias contra la homosexualidad, criticando el aborto, etc.

Ahora continuará siendo obispo emérito de Solsona y está a la espera de la respuesta a la dispensa de la promesa de celibato. En el caso de que lo consiga, Novell pretende buscar trabajo como ingeniero agrónomo, ya que estudió para ello antes de ser sacerdote.