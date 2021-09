La última campaña publicitaria de Aitana y una importante cadena de hamburgueserías va camino de convertirse en una genialidad del marketing o en un verdadero fracaso. El tiempo y las redes sociales lo dirá. Desde hace una semana, la cantante protagoniza la campaña de esta cadena de hamburgueserías que ha lanzado un menú compuesto por los platos que, en principio, son los favoritos de Aitana. Una hamburguesa con bacon y mucho queso, patatas fritas con mucho ketchup, trocitos de pollo empanado con mucha salsa barbacoa y un helado de galletas.

El menú completo que más le gusta a Aitana por menos de 10 euros. Hasta incluso el menú se llama como ella... pero sin embargo no es más que eso... una campaña de marketing porque, en realidad, la cantante ha reconocido públicamente que es celiaca y que, por tanto, no puede comer ni la hamburguesa ni los trocitos de pollo empanado porque la cadena no los ofrece sin gluten.

Intolerante al gluten

Las críticas a la cantante por protagonizar esta campaña que incentiva el consumo de este tipo de comida procesada no han dejado de multiplicarse por las redes sociales y más desde que la propia Aitana salió al paso alegando que era celiaca y que, aunque le gusta mucho, no puede consumirla por sus intolerancias.

.@Aitanax explica por qué escogió la hamburguesa CBO para el #McAitana a pesar de ser celiaca: “Me lo diagnosticaron hace menos de un año” pic.twitter.com/CCq0BjRYp5 — LOS40 (@Los40) 15 de septiembre de 2021

"A mediados de este año me han diagnosticado que soy celiaca. Intolerante al gluten. Y ha sido un rollo. Porque ya teníamos esta campaña hecha, las fotos y todo... Entonces nos planteamos hacer todo de nuevo, pero yo pensaba que no tenía sentido repetirlo, porque yo toda mi vida he pedido hamburguesa de pollo y bacon. De verdad siento que ese es mi menú...", reconoció Aitana. Muchos han tachado a la cantante de "irresponsable e imprudente" al haber protagonizado esta campaña a pesar de saber que es celiaca.