La pela es la pela y a veces no hay familia que valga. Y si no que se lo digan al minero que harto de ver cómo no le pagaba su jefe, que además era su tío, no ha dudado en montarse en una de las excavadoras de la mina y, literalmente, llevarse por delante cinco camiones de la empresa a modo de venganza por el impago de su nómina.

El video, que se ha vuelto viral en la redes sociales, no deja lugar a la duda. Ojo por ojo. Es lo que tuvo que pensar este joven minero turco cuando en un arrebato de ira al ver que llevaba arrastrando varios retrasos en el pago de su nómina ni se lo pensó. Se subió a la cabina de una excavadora y lleno de ira arremetió contra todo lo que encontró a su paso. Los peor parados fueron los cinco camiones que, literalmente, quedaron aplastados por la pala de la excavadora ante la mirada atónita del resto de la plantilla de la mina.

La desesperación del trabajador tenía que se extrema para llevar a cabo semejante venganza a plena luz del día. Además era el sobrino del jefe, algo inimaginable a tenor de los destrozos que le ha ocasionado