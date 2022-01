Los agradecimientos públicos femeninos en las redes sociales hacia determinados comportamientos masculinos que consideran correctos no salen siempre bien parados, ya que en muchas ocasiones están totalmente fuera de lugar. Básicamente porque se tiende a acusar de machistas ciertos gestos que no lo son en absoluto. Esto es básicamente lo que le ha sido una joven estadounidense la que se ha visto golpeada por ese mismo efecto bumerán. Libby Christensen, una universitaria de Kansas, publicó en TikTok un vídeo en el que aparece ella haciendo sentadillas en un gimnasio con un mensaje en el que agradece al hombre que está detrás de ella que no la mirase.

La chica afirma que se sentía "incómoda" ante la idea de que la pudiese estar mirando fijamente, pero estaba muy agradecida de que su trasero no fuera el "centro de atención" del otro usuario del gimnasio, por mucho que ella procurara que así fuera. "Vi el vídeo a la vuelta y me sentí a gusto", concluye, tras comprobar que el hombre no levanta la vista del suelo hasta que empieza su propia rutina de ejercicio. Libby Christensen promociona en sus canales sociales ropa deportiva del estilo de la que usa en el vídeo, lo que incluso le ha supuesto recibir numerosos comentarios, tanto de mujeres como de hombres. #girlwholift #YerAWizard ♬ The Golden Girls - The Main Title Theme - TV Themes @libbychristensen ty for your service kind sir #gymtok "¿No crees que él está 'incómodo' contigo grabándole?", la pregunta un usuario, mientras que otros abren un espinoso debate, con centenares de comentarios, al cuestionar si su atuendo corto y ceñido es el óptimo para alguien que no quiere llamar la atención. "Cuando estoy en esa situación en el gimnasio, tengo que irme a otro sitio por miedo a que la mujer piense que soy un asqueroso. La sensación incómoda va en ambos sentidos a veces", declara otro hombre. "Contrariamente a la creencia popular, la mayoría de las personas en el gimnasio van a hacer ejercicio, no a mirar a otras personas", le apunta otro usuario. "Nosotros, los chicos, también podemos sentirnos incómodos en esta situación porque no queremos parecer unos salidos, así que miramos torpemente al suelo o algo así", sostiene otro.