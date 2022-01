El video es increíble. Cuesta creerlo. Porque enseña cómo las naranjas dan positivo en coronavirus un test de antígenos que cualquier persona pude comprar en la farmacia más cercana a su casa.

Mientras tanto, la sexta ola de la covid sigue sumando contagios con la expansión de ómicron y crece la presión hospitalaria a consecuencia de la expansión de la transmisión, aunque el ritmo parece que experimenta una leve ralentización. Aquí puede comprobar trucos para saber si la mascarilla es efectiva contra Ómicron.

El avance de la variante ómicron ha derivado en una gran demanda de test de antígenos, que desde este sábado los venden las más de 22.000 farmacias españolas a un máximo de 2,94 euros, precio fijado por el Gobierno después que ese aumento del consumo llegara a triplicar su precio. Aquí puede consultar qué significa la C del test de antígenos.

El resultado se ha hecho se ha hecho viral muy rápidamente y millones de personas han quedado confundidas: ¿Cómo puede ser que un zumo de naranja de positivo en coronavirus?

La explicación es muy sencilla, aunque no se trata de un bulo ni de ningún montaje. Pero el resultado tiene una explicación clínica muy clara: el test no se ha realizado correctamente porque no hay muestras nasofaríngeas o de saliva. Ni tampoco el hisopo se han mezclado con el reactivo. Las muestras no se aplican directamente en el test, hay que mezclarlos con un reactivo en primer lugar y luego verterlo en el test.

Tal como muestra el vídeo, el jugo de la naranja, exprimido con la fuerza del puño de la mano, cae directamente tira reactiva y con más de las tres gotas necesarias. Todos los test de antígenos permiten conocer la presencia de antígeno del virus dentro de los primeros 15 minutos pero en el vídeo se observa la muestra a los pocos segundos.

El resultado del vídeo ha querido poner en duda la veracidad de los test de antígenos, pero tal como señala la cuenta 'Enfermera saturada' en su cuenta de Instagram, si la prueba no se utiliza bien, el test puede dar cualquier tipo de resultado, sin ninguna veracidad alguna.