El beef con el que Residente destroza a J Balvin.

Residente y J Balvin llevan meses enredados en tiraderas que se lanzan el uno a otro. El inicio de la disputa comenzó el pasado mes de septiembre con los Grammy Latino. J Balvin promovió a otros artistas a que boicotearan los premios porque, según él, considera que la Academia infravalora a los artistas urbanos. Algunos cantantes estaban en desacuerdo con él, entre ellos, Residente, quien lo puso de manifiesto su postura contraria. Apuntó que personas como Rubén Blades han marcado la historia de la música latinoamericana y que, a diferencia de Balvin él sí que escribe sus canciones y las sientes. Además. añadió: "Tu música es como si fuera un carrito de hot dogs, que a mucha gente le puede gustar o a casi todo el mundo. Pero cuando esa quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin", dijo dirigiéndose al colombiano.

Hace tan solo unas horas, la última tiradera de René a Balvin se ha hecho viral y, desde el momento en que ha publicado el tema junto con el conocido productor Bizarrap, se mantiene número 1 en tendencias de Youtube y tiene ya más de 16 millones y medio de visualizaciones. La canción, que se divide en tres capítulos, se mete gradualmente con el cantante de reggaetón, siendo el tercer capítulo el peor para el colombiano. En la canción Residente le dedica frases como: "Pa' dos minutos de canción tienen 20 escritores, hasta los manejadores son compositores, 500 dólares por un boleto, señores, por brincar como un pendejo vestido de colore". De hecho, antes de comenzar el capítulo 3, dicen directamente su nombre en un diálogo que mantienen Biza y René: "Gabriel, está bien así?". El productor le responde: En verdad está bien mierda cabron, pero si le dieras a Balvin puede ser que me gusta..." Y el cantante le hace caso: "No... a Balvin no cabron, es un bobolón.... bueno, dale".

El que fue cantante de Calle 13 subió hace un par de días un vídeo en Instagram en el que explicaba que J Balvin había tratado por todos los medios de impedir que sacara el tema que tenía preparado. "Cuando te metes con influencers urbanos te pasan estas pendejadas. Resulta que el pendejo se enteró de que le estoy tirando, y desde que se ha enterado no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí y no saque el tema [...] Al final no me importa si me demandan, si no me ponen en los cabrones playlist, ni quiero ser el número uno. La diferencia entre tú y yo es que yo puedo hacer lo que me salga de los cojones y tú eres un esclavito más de la industria".

J Balvin todavía no se ha pronunciado al respecto, y las redes no han tardado en comentar el asunto aludiendo, incluso, a la muerte figurativa del reguetonero. Estos son algunos de los memes que han estado circulando y se han convertido en virales: