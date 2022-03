Una pelea de bar de un pequeño pueblo de Almería, Cantoria, ha acabado convirtiéndose en viral. Alguien decidió grabar la pelea entre dos ancianos que, supuestamente, comenzó porque uno de ellos le tocó al culo a una mujer sin su consentimiento. Ante el atrevimiento del hombre, un anciano presente comienza a recriminarle su comportamiento y, como era de esperar, la situación deriva en una fuerte discusión.

Poco a poco el ambiente se va caldeando más, y el anciano, indignado, le espeta al otro: "A una mujer no se le toca. Y porque no tengo una pistola, que si no te pego un tiro". El increpado responde: "Yo no me he metido contigo". Sin embargo, eso no le sirve al hombre de avanzada edad que, muy enfurecido vuelve a criticar el atrevimiento del otro: "Lo que has hecho tú es una pena. Eres un guarro asqueroso".

En un momento la pelea sube todavía más de tono y, el anciano que está tan cabreado, termina de saltar ante la ofensa del hombre que se ha atrevido a tocar las nalgas de la pobre mujer, que, no contento con cómo ha actuado, le dice que es "un sinvergüenza". Esta es la gota que ha colmado el vaso y el anciano le da un fuerte garrotazo en la cabeza que le abre una herida sangrante en la frente.