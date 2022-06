Un vuelo movidito. Así comenzó el que parecía que iba a ser una vuelo ordinario entre Toronto y Texas para la influencer Mary Magdelene, una joven que, como muchos otros, ha convertido su perfil de Instagram y el contenido que sube a él en su principal medio de vida. La joven embarcó en el avión dispuesta a viajar hasta EE UU pero poco antes de despegar la obligaron a salir de la cabina por supuestamente haberse dormido y no haber escuchado y prestado atención las advertencias de seguridad.

Lejos de amedrentarse, Mary Magdalene aseguró sentirse deshumanizada por la decisión de la aerolínea y añadió que, en realidad, la habían obligado a salir del avión por su forma de vestir y por ser demasiado explícita. La influencer, que ha personalizado su cuerpo con varias prótesis tanto en pechos como en labios y caderas, no tiene ninguna duda y a través de sus redes sociales comenzó a postear fotos del momento del desalojo en las que, según su opinión, no había lugar a dudas de que había sido el prejuicio hacia su aspecto lo que habría acabado por provocar que la obligaran a quedarse en tierra.

Cree que la obligaron a bajar por el tamaño de sus implantes

Mientras que la aerolínea sostiene que las razones de la expulsión del avión son por no haber escuchado las medidas de seguridad, la generadora de contenido desmiente todo y asegura que es por llevar implantes de 10 kilos y cirugías estéticas llamativas.

Magdalene hizo un llamamiento por el respecto hacia su cuerpo y exigió que acaben así el rechazo que asegura ha recibido por lucir muy llamativa. "Me han echado de un vuelo por la forma en que luzco", apunó en sus redes sociales y pidió "por favor paren de discriminar porque esto es horrible. Me siento humillada y deshumanizada". "Obviamente me han sacado del vuelo porque luzco "muy explícita" pero como decir eso no es legal, han dicho que ha sido porque estaba durmiendo durante las indicaciones de seguridad y no he podido escuchar", reclamó.