En plena polémica acerca de los sueldos de los camareros de este país una hamburguesería de Málaga ha decidido hacer público cuánto cobran sus trabajadores y lo han hecho a través de sus cartas.

Con la campaña turística a la vuelta de la esquina se ha destapado un 'drama' para el sector hostelero (uno de los más potentes de la economía patria): no hay profesionales para cubrir la demanda de camareros.

Básicamente el debate de por qué no hay personal suficiente para cubrir los puestos de trabajo que se ofertan tiene dos puntos de vista, como siempre. Por una parte, los empresarios del sector argumentan que la gente no quiere trabajar y no está dispuesta a hacer los sacrificios propios de este gremio, como es el de trabajar en festivos. Además de que, supuestamente, no hay personal cualificado.

En el otro lado están los camareros quienes aseguran que es la precariedad de los trabajos, la baja remuneración, las trampas en las cotizaciones (se trabajan 12 horas y se cotizan seis), las horas extras no pagadas, la temporalidad y el hecho de que los cierres por la pandemia de covid han provocado que muchas personas cambiasen de sector profesional con mejores condiciones y no quieran volver.

Pues en medio de este debate, un restaurante de Málaga, la Grillaera, ha tomado la decisión de hacer públicos los sueldos de sus camareros. De esta forma queda claro que los empleados de sus locales cobran una nómina en base a lo recogido en el convenio de la hostelería de la provincia andaluza lo que supone 1.648 euros brutos por 40 horas de trabajo semanales, con dos días consecutivos de descanso. Además, dejan claro que contratan refuerzos cuando lo necesitan. "Estás contribuyendo a crear una profesión más justa y erradicando una lacra social alrededor de la restauración", informan al comensal a través de su carta.

