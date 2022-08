Una de las cuestiones que más preocupa a muchas personas es si su pareja podría serle infiel. Saber hasta qué punto una relación es sólida es una de las cosas más difíciles de averiguar. Esta inquietud puede deberse a que han sufrido una infidelidad por una pareja anterior, por una autoestima que no es lo suficientemente fuerte o, incluso, por haber detectado indicios de que tu pareja podría traicionar o haber traicionado vuestro acuerdo de fidelidad.

Las relaciones monógamas cada vez son más cuestionadas porque para muchos es difícil mantener relaciones sexuales con una única persona. Por este motivo cada vez son más quienes deciden establecer relaciones afectivo sexuales de otro tipo, como relaciones abiertas, poliamorosas, o de cualquier otro tipo.

Una mujer, Carolina Lekker ha sido capaz de ver en esta problemática una oportunidad de ganar dinero. La modelo ha sido incluso portada de la conocida revista Playboy en su edición africana. En una entrevista que ofreció a la revista Daily Star, reveló la escandalosa cifra que cobra por poner a prueba la fidelidad de maridos y novios: 1700 euros. Una vez la clienta en cuestión le abona dicha cantidad, comienza su estrategia.

Primero, la mujer que le ha contratado le facilita tanto el número de teléfono como la cuenta de Instagram de su pareja. En ese momento ella se pone en contacto con su 'objetivo' y les habla vía Instagram, hasta que éste le responde: "Converso con ellos hasta que la conversación se pone más caliente", espeta sin tapujos. Su finalidad es que ellos acaben accediendo a tener un encuentro en persona: "Si después de mucho hablar quiere reunirse conmigo, obtengo el dinero y él no pasa la prueba de lealtad". De hecho, la joven está tan sumamente convencida de sus encantos que asegura que en el caso de que el hombre no caiga rendido ante ella, devuelve todo el dinero: "Si no se enamora de mí, le devuelvo el dinero", asegura.

Dekker ha confesado que lleva ya 130.000 euros invertidos en modelar su cuerpo, y ha explicado que su finalidad es conseguir todo el dinero posible para gastarlo en retoques y operaciones estéticas. Es más, ha dicho que quiere conseguir tener "el cuerpo más caro de Instagram". Lleva muy poco tiempo poniendo en práctica esta nueva estrategia para ganar dinero y ha conseguido reunir ya 9000 euros.