Cual toros saliendo de toriles. Así se comportan los huéspedes de un hotel de Tenerife cuando a las 8.00 de la mañana se abren las puertas de la piscina y, como locos, se lanzan para coger sitio en alguna de las tumbonas.

Este vídeo, compartido en Tik Tok por la británica Chloe Turner, se ha vuelto viral en Reino Unido y ha logrado más de seis millones de reproducciones. Precisamente la autora de las imágenes ha explicado que la gente hace cola en la entrada de la piscina desde las 06.30 horas, para que una vez se abre al público, poder dejar la toalla en una de las tumbonas. Chloe denomina a estas locas imágenes como "guerra de tumbonas".

Carreras por las instalaciones, lanzamiento de toallas y otros enseres en las sillas para 'reservar sitio' mientras después van a desayunar. Esta es una práctica bastante habitual en los hoteles de zonas de mucho turismo.

Por supuesto las reacciones no han tardado en llegar: "Después de ese estrés se necesitan vacaciones", "pues que maravilla de vacaciones" o "no deberían permitir que se guarden lugares si la persona no está presente".