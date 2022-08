Para quienes aún tienen dudas acerca de la sensibilidad de los animales, este vídeo puede ayudarles a comprender que son seres sintientes y el amor que son capaces de dar. La texana Shania es cuidadora de caballos y cuenta su vida con estos nobles seres a través de su perfil en la red social Tik Tok.

A finales del año pasado esta mujer publicó un vídeo que arrasó con casi ocho millones de reproducciones. En él se ve cómo la propia Shania está sentada en una escalera y llora debido al divorcio que estaba viviendo en ese momento.

Junto a ella se encuentran Shiner, el caballo marrón, y Moonshine, el de color negro. Mientras ella solloza, uno de ellos se arrima y, dándole unos ligeros empujoncitos con la cabeza, la invita a que apoye la cabeza en su pecho, para después abrazarla con el cuello para consolarla.

"Es una publicación muy delicada de hacer... pero Shiner me estaba ayudando a sanar. Día de la mudanza.", explicaba la joven en el post. Dado el éxito de la publicación y las muestras de apoyo recibidas, la norteamericana explicó más tarde que 2021 había sido un año especialmente duro por circunstancias personales, entre ellas su divorcio, y que su caballo sintió su tristeza.

“Estaba en proceso de divorciarme y ese día fue el día de mi mudanza. Simplemente, me estaba escondiendo de mis emociones y mi caballo Shiner lo sintió. Sintió mi dolor y simplemente me atrajo hacia su pecho para dejarme llorar y me tranquilizó con sus empujones”.