El cantante Omar Montes retransmitió en directo la pasada madrugada, a través de su perfil en redes sociales, cómo era parado por agentes de la Unidad de Seguridad Ciudadana (Useci) de la Guardia Civil, en un control rutinario a la salida de Peñíscola, donde el cantante acababa de celebrar una actuación.

Al inicio de la grabación, publicada por el Social Drive en Twitter, se escucha a los agentes cómo piden a Montes que apague su teléfono móvil, que ya está realizando el directo. “Acabo de bajar de cantar para todos vosotros y me estáis parando para registrarme, con todas las armas apuntándonos como que somos delincuentes. Con las personas malas que hay, y me tienes que venir a mí a parar porque yo vengo aquí a cantar, me vas a parar a mí”, espetó el cantante en tono de queja.

Los agentes defienden que están realizando un control. “Da igual que usted venga a cantar o deje de venir. Se trata de que nosotros estamos trabajando, es un control de seguridad ciudadana y, por la seguridad del control, que usted esté grabando...”, explicaron los agentes.

“Es que me ha parecido raro que veinte me estéis apuntando con los fusiles. Acabamos de cantar, es un poco sospechoso, la verdad”, respondió el artista. “Por eso prefiero estar en directo tranquilamente porque no me fio un pelo, porque os he visto raros”, respondió el rapero.

La conversación fue subiendo de tono por los reproches de falta de respeto. Los agentes le recordaron a Montes que no puede grabarles y el cantante reiteró que inició un directo al ver “cómo acabáis de poner el coche patas arriba, cuando me acabáis de ver cantar”.

Todos los controles de ese tipo, que montan diariamente tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional, están compuestos de agentes que portan armas largas como elemento de disuasión, aunque nunca encañonan a nadie, como tampoco lo hicieron con el cantante, que ya ha protagonizado encontronazos con agentes policiales en otros controles, entre ellos, uno en la céntrica calle Colón de Madrid en el que acabó multado.

En el caso del control de esta madrugada en Peñíscola, los agentes de la Guardia Civil registraron el coche del 'personal de seguridad' del artista y el suyo, e identificaron y registraron a los ocupantes de ambos vehículos, como se hizo con el resto de personas y coches que fueron parados en ese filtro policial.