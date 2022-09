Que uno va aprendiendo en la vida a base de experiencias es algo que sabemos. Los golpes, los éxitos... todo suma para convertirnos en los adultos que somos, o que algún día llegaremos a ser.

Esto es algo que el padre de un estudiante tiene claro. Y también parece tener muy presente que los errores que se cometen de adolescente no tienen por qué marcar el futuro de su hijo, o quién sabe si sí dejarán una huella en su desarrollo profesional o académico. El caso es que este joven estudiante ha compartido a través de Twitter el mail que su progenitor envió a uno de sus profesores que, al parecer, le repetía incesantemente "que no iba a llegar a nada en la vida".

Harto de que su hijo recibiese ese tipo de mensajes y de que incluso el propio maestro se lo comunicase a él directamente, decidió mandarle un correo electrónico en el que le habla como padre y "como persona que fue joven una vez".

Este padre reconoce que su vástago, de nombre Fernando y de 18 años, no estudia mucho, sale de fiesta "bebe alcohol y fuma marihuana" y que él mismo, Ángel, "como su figura paterna no estoy contento con estos comportamientos". Sin embargo, este hombre le dice al profesor, Ramón, que "no todo en la vida es estudiar" que Fernando tiene 18 años y "hay cosas en la vida que se aprenden con prueba-error".

El hombre aduce que incluso él en su época de juventud, cada vez que su padre le prohibía algo, conseguía "que hiciera las cosas a escondidas y que el vínculo padre-hijo se disolviese", explica.

Así que se muestra partidario de que Fernando aprenda por sí mismo "que si tiene que repetir, que repita" pero que él está satisfecho de ver cómo su hijo aprende habilidades sociales "y tiene muchos amigos. Eso no se aprende en la escuela". "Todo el mundo de joven se ha fumado un canutillo (inclusive usted, me atrevería a decir)", le espeta en el texto

Para concluir con un "Así que no le vuelva a decir a mi hijo que no vale para nada en la vida, las lecciones se las doy yo no usted".

Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) 22 de septiembre de 2022

Han habido respuestas para todo en este tuit que se ha vuelto viral con más de 73.000 me gusta. Desde quien aplaude las palabras del padre hasta quien le recrimina que deje fumar porros a su hijo.

El que? Que le deje fumar porros al hijo?🤨👏👏 — iker jeyk (@ikerjeyk) 23 de septiembre de 2022