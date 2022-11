Cada vez estamos más concienciados de lo mal que lo pasan nuestras mascotas durante las Fallas por los incansables ruidos de petardos. La mayoría de los perros les tienen miedo, los vemos esconderse debajo de mantas o corretear asustados por toda la casa cada vez que escuchan un estruendo. Los animales se asustan con los ruidos fuertes y repentinos, bien sea por la explosión de un petardo o bien por una tormenta con truenos, y sufren especialmente durante las Fallas, en la que esto se repite día a día durante más de dos semanas.

Pero no todas nuestras mascotas siguen la regla general. Un nuevo vídeo viral muestra cómo un perro de raza pequeña juega tranquilamente con un petardo encendido que no deja de hacer chispas. El animal, atraído por las luces y sin miedo alguno por quemarse, coge el cohete incluso después de que su dueño se lo quite.

"Perrito fallero"

El vídeo ha conquistado las redes sociales, y algunos lo han bautizado como el "perrito fallero".

En el vídeo se ve cómo el animal está feliz con su "juguete", tanto que incluso se lo lleva a su casita. Coprotagoniza el vídeo otro perro de raza más grande que, por el contrario, sí que se muestra asustado y huidizo ante las chispas del petardo que lleva su compañero en la boca.

El vídeo acumula ya más de 1,2 millones de reproducciones en Twitter y despierta todo tipo de comentarios, que van desde risas y bromas hasta críticas al dueño.