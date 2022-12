Podría decirse que los clientes tienen más poder que nunca. Google ha facilitado que sus usuarios puedan puntuar y opinar sobre prácticamente cualquier negocio existente, entre los que se encuentran también los restaurantes. Estas reseñas son muy útiles para aquellas personas que están barajando comer en algún lugar en concreto, y leer las experiencias de otros comensales pueden orientarles y decantar la balanza en su decisión.

Los dueños de los restaurantes son conscientes de que su puntuación en el buscador es muy importante, ya que puede atraer o espantar a nuevos posibles clientes. Los negocios suelen responder, sobre todo, a aquellas personas que han compartido alguna experiencia negativa, siempre desde el respeto para causar una buena imagen para los futuros lectores del comentario.

No obstante, no hay que olvidar que detrás de esas palabras hay una persona, y no siempre se responde con toda la educación que se debería. Es el caso de la persona responsable de una pizzería, a quien los nervios le han traicionado en su respuesta a una mujer que dejó un comentario negativo, quejándose de que el restaurante no tiene wifi. La respuesta ha sido tal, que la cuenta de Twitter "Soy Camarero" ha decidido compartirla a través de un tweet.

La contestación ha sido la siguiente: "Me acuerdo de usted perfectamente señora, se acercó a preguntar si teníamos wifi. Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos, diciendo que se pasaría a comer más tarde, a lo que respondimos educadamente que le esperábamos a usted y a su familia encantados. Nunca vino. Aun así tiene los santísimos cojones de puntuarnos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida. No habla ni de nuestro producto (por el cual hemos recibido un certificado de excelencia), ni de la atención recibida, ni de la comodidad (o no) del establecimiento. Su único argumento es "No tiene wifi". No, no tenemos wifi, somos una pizzería, no un locutorio. No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas. No por no tener wifi, sino por no tener cerebro".

¿Habéis oído el zasca por allá? pic.twitter.com/Z1e3RhQ92X — Soy Camarero (@soycamarero) 10 de diciembre de 2022

El tweet se ha viralizado: 1.293 retuits y 13.200 likes. Además, muchísimos usuarios han compartido su opinión respecto a lo ocurrido. Algunos se han posicionado a favor de la señora, argumentando que consideran que el responsable del negocio ha perdido los papeles y se ha pasado de la raya con su respuesta.

Algunos de los comentarios apoyando a la mujer han sido "Tendrán un certificado de excelencia por su comida pero de atención al cliente van justos", o "Pero la señora no comenta nada de la comida si no del wifi y está en su derecho de ponerle 2 estrellas si para ella el servicio decrece por eso … no lo comparto en absoluto pero su opinión es respetable y el restaurante mucha excelencia en comida pero no en modales".

Por su parte, también hay defensores de la respuesta del local a la reseña negativa, refiriéndose a que no se puede juzgar a un restaurante por tener o no tener wifi. Algunos usuarios han sido muy directos: "Si tanto le importa la wifi que se quede en casa". Otros, han opinado que la valoración debería basarse en otros aspectos: "No, no es respetable, no comió, con lo que no, puede valorar lo que en realidad es el local, estas valoraciones negativas, sin sentido, perjudican al local y no son representativas de nada. Es como si voy al Corte Inglés y le pongo 1* por no tener McDonnalds".