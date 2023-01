En el mundo animal no suelen producirse cruces entre diferentes especies pero, aunque extraña vez, esto puede llegar a ocurrir. El ligre y el tigrón son ejemplos de ello. No obstante, encontrar ejemplares de estos cruces en libertad es prácticamente imposible y la mayoría de los que existen son consecuencia de la intervención humana.

¿Qué es un ligre?

Por su parte, el ligre nace tras la fecundación a una tigresa por parte de un león. Es el felino más grande del mundo, ya que puede llegar a medir incluso más de tres metros y medio, y a pesar más de 400 kilos. De hecho, en el año 2013 un ligre fue inscrito en el libro Guinness de los récords por pesar 410 kilos y medir 3,6 metros. Su pelaje suele tener una tonalidad rojiza y con unas rayas bastante difuminadas.

¿Qué es un tigrón?

El tigrón, al contrario que el ligre, es fruto del apareamiento entre un tigre y una leona. Se diferencia en bastantes aspectos del ligre, y es que el tigrón, además de ser bastante más pequeño (mantiene aproximadamente el tamaño de una tigresa), luce un pelaje mucho más aleonado y abundante y las rayas de su pelaje están bastante más marcadas.

Como suele pasar con los cruces estas especies, el ligre sufre anomalías. Por ejemplo, los machos ligre tienen una esperanza de vida muy corta y no llegan a la pubertad, por lo que nunca llegan a reproducirse. Por su parte, pese a que las hembras ligre sí que pueden reproducirse, no pueden amamantar a sus crías. Por si fuera poco, es muy probable que padezcan problemas cardíacos debido a que sus órganos no están preparados para su gran peso que, como se ha mencionado anteriormente, podría superar los 400 kilos.