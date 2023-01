Un fragmento de un parte médico de urgencias se ha hecho viral tras ser compartido en redes sociales por lo atípico e inusual de quien motivó la consulta. Y no es para menos, ya que quien entró por la puerta de Urgencias de un centro sanitario español lo hizo no porque se encontrase mal, sino porque su reloj inteligente le decía que estaba muerto.

Sí, tal cual. Muerto del todo. Y es que el reloj inteligente marcaba que tenía 0 latidos por minuto, algo que extrañó tanto al propietario que decidió acudir nada más y nada menos que a un servicio de urgencias sanitarias para que los médicos comprobasen lo que él mismo ya debería saber: que no estaba muerto, sino que probablemente el reloj estaba fallando.

Un parte de Urgencias viral

La imagen del parte de urgencias la compartió el perfil de un farmacéutico afincado en Madrid y los hechos ocurrieron en torno a noviembre de 2022. El facultativo describe el motivo por el cual el paciente se ha acercado hasta el centro sanitario. "El reloj inteligente suele marcarle una frecuencia cardíaca de entre 60 y 72 latidos por minuto y ahora le marca 00".

Alarmante, claro. El reloj inteligente que controla los latidos de tu corazón te indica que éste no late, que por lo tanto debes estar muerto, pero no lo estás, así que debe pasar otra cosa. A lo mejor te encuentras mal. Pero no. Tampoco. "Se encuentra bien y no presenta clínica", especifica el parte de la consulta.

Así que debe ser otra cosa. Y, desde luego, no debe ser que el medidor cardíaco del reloj ha fallado porque el propietario del mismo lo reinició "dos veces", según especifica el documento sanitario, pero volvía a arrojar el mismo resultado: un corazón fuera de servicio , con 00 latidos por minuto.

Visto lo visto, el dueño del reloj decidió que lo mejor para salir de dudas era acercarse a un centro de salud para que un facultativo comprobase y verificase que se encontraba perfectamente, como así fue. "No presenta clínica. No disnea. No se observa patología", detalla el informe. Ante tal situación, el médico no tuvo otro remedio que arriesgarse y dar su veredicto: "Funcionamiento incorrecto del reloj inteligente".

Y como tratamiento, una buena opción: "Se aconseja valorar los síntomas antes de acudir al sistema sanitario" y, asimismo, "reparar el reloj inteligente".

Hace dos meses del mejor parte de urgencias de la historia 🥲 pic.twitter.com/tOfHk16NaZ — Guille Martín (@Farmaenfurecida) 19 de enero de 2023

Para el usuario de Twitter que compartió la imagen, se trata del "mejor parte de urgencias de la historia". Y no lleva razón. Atípico es y uno se pregunta hasta cómo es posible que algo así llegue a ocurrir.